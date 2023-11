El Buen Hijo: «Le Mans es el grupo que nos gusta a todos, algo difícil en una banda»

El Buen Hijo es uno de los grupos más encantadores del momento. Con himnos como ‘Aunque pene’ o ‘El muro de Aljucén’, incluidos en su debut para Sonido Muchacho ‘¡Pan, Pan, Pan!‘, (2021), el sonido twee-pop y guitarrero de El Buen Hijo se está haciendo un hueco, como demuestran los casi 5 millones de streamings obtenidos por el que en realidad es su mayor hit, ‘El hombre del tiempo’. El nuevo disco de El Buen Hijo, ‘Viene y va’, llega para consolidar a la banda afincada en Madrid. Los singles ‘Un buen lago’ y ‘Me lapidaría’, o pistas que descubrir como ‘Perfecto’ o ‘Con seguridad’, ya se cuentan entre lo mejor de su breve carrera.

Formado por Marco Frías (guitarra y voces), Alicia Ros (bajo e integrante de Cariño), Daniel Rodríguez (guitarra, e integrante de Chavales), Daniel Daniel (guitarra), David Chamizo (batería) y Miquel Cañellas (teclado), El Buen Hijo presentará ‘Viene y va’ en una gira por salas de España a partir del viernes 3 de noviembre. Hablamos con Marco y Alicia sobre su nuevo disco.

¿Cómo ha sido vuestro último año?

Marco: Ha sido un año tranquilo, El Buen Hijo no es un grupo que tenga muchísimos conciertos, hacemos algunas giras, pero somos un grupo que tenemos tiempo de pensar las cosas y hacer las cosas con calma. Ha sido un año de plantearse el segundo disco y de intentar hacerlo lo mejor posible.

¿En el planteamiento del segundo disco qué ideas entraban y qué no?

Marco: Queríamos pasar página, no quedarnos en lo que veníamos haciendo e intentar dar más matices a las canciones. Conocemos nuestras propias limitaciones y no pretendemos ser lo que no somos, porque además nosotros producimos las canciones nosotros mismos. Queríamos darles más matices a las canciones, que tuvieran otro tipo de viajes, currárnoslas más, en definitiva.

Tengo la sensación de que hay un fondo de guitarras shoegaze que atraviesa todo el disco, a veces de manera sutil, otras más directa. ¿Es así?

Marco: Al final somos un grupo de guitarras. Yo tocaba la guitarra como la típica persona que no sabe tocar la guitarra. Con los años aprendes acordes y las composiciones van evolucionando. Las referencias están claras en algunas canciones. En otras, hemos ido investigando un poco, hemos hecho trabajo de campo de escuchar canciones y guiarnos por ellas.

Ponme un ejemplo de canción o grupo que os ha inspirado en este disco.

Marco: En la última canción del disco, ‘Lo que no me pase no me pasará’, teníamos mucho en la mente a Le Mans, el tipo de guitarra que utilizaban ellos y la forma de tocarla.

Es un grupo no tan reivindicado.

Marco: Nosotros los reivindicamos un montón. Además, es un grupo que, en El Buen Hijo, nos gusta a todos, lo cual es difícil en una banda.

¿Algún disco que os guste especialmente?

Marco: El homónimo, el de la portada con las nubes, es el que tiene un sonido más parecido a la canción que digo.

¿’En un lago’ es una canción de la que estáis especialmente orgullosos? “Ahora tengo la certeza de que tú me interesas” es una frase que vuestros fans citan bastante. ¿Cómo nace?

(Entra Alicia): “Es una historia de amor cursi, está basada en sentimientos propios”.

¿Qué lago tenéis en mente? ¿O es más metafórico?

Alicia: Sí, es una metáfora sobre lanzarse a la piscina, lanzarse al amor.

El vídeo es muy bonito, ¿dónde lo rodáis?

Alicia: En Almería, en la zona de Mójacar, y también en algunas playas llegando a Murcia. No es un lago, pero es el lugar que nos imaginábamos para poder sumergirnos.

Marco: El Mediterráneo es un lago grande. Como el mar Caspio, que es un lago.



Me encanta ‘Perfecto’. Me hace mucha gracia lo bien que quedan unas palmas en una canción.

Alicia: Las palmas nos salió naturalmente tocarlas en esa parte de la canción, nos propusimos meterlas y estudiamos bien un ritmo que fuese bien con la batería.

Marcos: La letra dice “tocan unas palmas” y tenían que sonar unas sí o sí.

¿Estas canciones están escritas a la vez que las del EP anterior, después, de manera simultánea?

Marco: La cronología es lineal, lo que vamos componiendo lo vamos sacando. No nos hemos guardado nunca nada. Vamos deshaciendo canciones. La que nos gustan las sacamos y las que no, las metemos en un armario y no salen nunca.

Alicia: Tenemos un disco que nunca verá la luz. Menos ese disco, siempre sacamos lo que vamos haciendo.

¿Tenéis un disco sin publicar? ¿El disco maldito de El Buen Hijo?

Alicia: No sé si maldito, simplemente no nos convenció y dijimos, ya saldrá uno que nos encante.

¿Es posterior al debut o anterior?

Alicia: Posterior.

Marco: Es posterior al primer EP, pero anterior al primer disco y de firmar con Sonido Muchacho.

‘Me lapidaría’ es otro de vuestros títulos con una conjugación verbal inusual, como ‘Aunque pene’. Es difícil lapidarse a uno mismo.

Marco: Nos gusta jugar con las palabras. Con ‘Me lapidaría’ nos preguntamos qué forma tiene una persona precisamente de lapidarse a una misma, y Alicia propuso coger una piedra pequeña y golpearse con ella uno mismo la cabeza. El título de ‘Me lapidaría’ realmente nos salió improvisando, de la improvisación han salido millones de letras nuestras.

¿El disco tiene un mensaje optimista o pesimista?

Marco: El disco es un viaje a disfrutar entre el optimismo y el pesimismo, ese «viene y va». El disco va yendo y viniendo, literalmente, hay canciones alegres y otras pesimistas. Queríamos redondear eso. El disco no es ni alegre ni triste, es ambas cosas.