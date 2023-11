Pipiolas y Ginebras cuentan juntas ‘Todas las horas’

Pipiolas, uno de los grupos revelación surgidos del sello Elefant, ultima el lanzamiento de su primer disco, ‘No hay un Dios’, que sale este viernes. En el pasado, Pipiolas ha entregado himnos como ‘Narciso’ o ‘San Peter’, y su debut aún dará cabida a otros temas tan queridos de su repertorio como ‘Baby’, ‘Romancero propio’, ‘No soy un XoXo’ o ‘Pogo en casa’.

El dúo de Adriana y Paula estrena hoy el último de los singles extraídos del disco, y uno especialmente notable, en el que une fuerzas con Ginebras. Colaborando en ‘Todas las horas’, Pipiolas y Ginebras entregan hoy la Canción Del Día.

«Si tú no me quieres no voy a gritar que te jodan», seguido de un grito de «que te jodan», es uno de los buenos momentos que deja ‘Todas las horas’, un tema en el que Pipiolas y Ginebras, con melodías épicas y guitarras distorsionadas, esperan le llegada de un gran amor, mientras aprenden a pasar el rato de otra manera, a medir las horas «de forma muy distinta, a cuando me miras y dejas de hacerlo».

En esta canción de aires brit-pop, en la que las voces armonizadas de ambas bandas se complementan a la perfección, Pipiolas abogan por pasarlo bien. Para expresar este mensaje, Adriana y Paula no se cortan en utilizar una (meta)referencia a su banda amiga, cuando cantan que, mientras ese gran amor llega, «bebo ginebra a la salud de aquel que me quiera».

El mensaje de ‘Todas las horas’ adquiere una segunda lectura en el videoclip de la canción, en el que vemos a la protagonista en la piscina, sintiendo el paso de las horas, en pleno juego de miradas con una socorrista que no acaba de decidir si prestarle atención. Pipiolas y Ginebras son testigos de esa espera disfrutando de la compañía de unas amigas. El videoclip está dirigido por Andrea Casaseca, nominada al Goya a Mejor Cortometraje en 2015 con ‘Sinceridad’.