El poder de Jung Kook es tal que ‘Standing Next to You’, su último single, se ha posicionado en el primer puesto de los más escuchados en el top 50 global de Spotify horas después de salir. Actualmente, ‘Standing Next to You’ saluda desde el número 3, adelantado por ‘greedy’ y ‘Si no estás’.

Jung Kook, que sigue triunfando con ‘Seven’ (puesto 8), acaba de publicar su disco ‘GOLDEN‘, y ‘Standing Next to You’ es uno de sus sencillos destacados.

- Publicidad -

La Canción Del Día es una producción de Andrew Watt (Foo Fighters, Elton John) y Cirkut (Ava Max, Kim Petras) arraigada en la música disco. El fondo instrumental de ‘Standing Next to You’ evoca la etapa ‘Off the Wall’ de Michael Jackson, sobre todo el single ‘Rock with You’, pero la producción es marcadamente electrónica. Los Bee Gees también han podido ser una referencia en el tipo de melodías y armonías empleadas en la canción.

El homenaje a Michael no es imaginado, pues Jung Kook hace el «catwalk» en el videoclip de ‘Standing Next to You’. En realidad, toda la coreografía, e incluso el vestuario, parece un homenaje al Rey del Pop. En el vídeo, una impresionante superproducción dirigida por Tanu Muino, Jung Kook imagina un mundo en el que no existe el amor, pero en el que él no puede evitar enamorarse.

- Publicidad -

«Ellos no pueden negar nuestro amor, no nos pueden dividir, sobreviviremos el pasado del tiempo» es uno de los mensajes que deja la letra de ‘Standing Next to You’. El «nosotros contra el mundo» de Jung Kook se crece con una explosión de trompetas en el final.