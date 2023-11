Britney recuerda cuando conoció a Taylor Swift hace 20 años

La historia del pop está llena de encuentros imposibles de creer, pero que ocurrieron, como cuando Beyoncé conoció a Selena Quintanilla unos años antes de que se formase Destiny’s Child, o cuando una adolescente Gwen Stefani se personó delante de Sting y le pidió un autógrafo.

Otra de esas historias es la protagonizada por Britney Spears y Taylor Swift. En 2003, Spears organizó un campamento de artes escénicas para niños y adolescentes desfavorecidos. Una jovencísima Taylor Swift, que entonces contaba unos 13 o 14 años, empezaba a hacer sus primeros pinitos en el escenario, y fue una de las invitadas especiales en el campamento.

Taylor se reunió con Spears en el campamento, que tuvo lugar en el verano de 2003 en una zona rural de Massachussets, y ambas se tomaron una foto juntas, hoy muy conocida por los seguidores de ambas cantantes. En ese momento, Spears todavía no había publicado ‘Me Against the Music‘, el primer single de ‘In the Zone’ (2003), y a Swift le quedaban tres años para lanzar su disco de debut.

Rememorando viejos tiempos, Spears ha colgado la conocida foto en la que posa junto a una adolescente Swift pero, además, ha desvelado un dato hasta ahora desconocido: Spears cuenta que conoció a Swift incluso antes de aquella foto, durante la gira de ‘Oops!…I Did it Again’ en el año 2000, cuando Taylor entró en su camerino para tocarle una canción.

«Durante la gira de «Oops» en el año 2000, alguien llamó a mi puerta y mi asistente me dijo que traía a una chica llamada Taylor que quería conocerme y cantar para mí», ha relatado Spears en un post de Instagram. «Taylor y mi asistente entraron y ella cantó una hermosa canción con su guitarra. Pensé que era increíble. Nos tomamos una foto juntas y ella pasó a convertirse en la mujer del pop más icónica de nuestra generación». Spears añade que le gusta que Swift «toque en estadios» y cuenta que prefiere «ver los videoclips de Taylor que cualquier película».

La foto a la que alude Spears es lógicamente diferente a la de 2003, por lo que existirían fotos de ellas juntas en al menos tres años diferentes. En 2008, Spears y Swift volvieron a encontrarse (y a posar juntas) durante la gala de los MTV Video Music Awards de ese año. En cuanto a Swift, ella ha homenajeado a Spears en alguna ocasión, por ejemplo, versionando ‘Lucky’ en directo.