Almodóvar carga contra Ayuso por llamar a España «dictadura»

Pedro Almodóvar ha escrito una nueva columna para El Diario. Esta vez ha elegido como tema la manifestación del PP convocada en cada plaza de capital de provincia del país, contra la inminente ley de Amnistía que previsiblemente aprobará el nuevo gobierno. La columna de Almodóvar versa sobre un paseo por la ciudad este domingo, con tintes por momento terroríficos («Y respiro a fondo, cuando estoy dentro de mi portal») y con cierto toque de humor (la señora que le sonríe y le dice «ten cuidado»).

Pero lo más llamativo es su párrafo dedicado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha declarado que España es «una dictadura». Critica Pedro el «estilo delirante y monótono de Isabel Díaz Ayuso, en el que además insiste en su idea “estrella” de que vivimos en una dictadura (ella no cae en que en una dictadura era imposible salir a las calles y llenar las plazas, a no ser que la manifestación fuera convocada por el poder franquista)».

Continúa Almodóvar: «En el barullo de su soliloquio he creído entender algo como que “devolveremos golpe por golpe”. ¿A qué golpes se refería Ayuso? No he llegado a entenderlo. Creo que Ayuso necesita un profesor de dicción, que sepa colocarle la voz para que sus discursos transmitan la épica tremendista que yace en sus palabras, de momento las palabras se le amontonan en la boca, de un modo caótico y monótono».

Pedro considera «masiva» la respuesta a la llamada del Partido Popular y califica a las personas que ve por la calle como «gente normal, enfadada pero no violenta». También apostilla: «Si tuviera que rodar una película que ocurriera durante los disturbios de los últimos nueve días en el cruce de la calle Ferraz y Marqués de Urquijo empezaría por un plano general de unos energúmenos lanzándole contenedores a la policía antidisturbios, entre bombas de gases lacrimógenos, que le daría a la escena un aire estilizado y onírico, movería hacia atrás la cámara para mostrar que la imagen está siendo vista a través de un agujero elíptico y al final del plano descubres que se trata de una bandera rojigualda, a la que le falta el contenido de ese agujero».

En la frase que da título al artículo, Almodóvar cuestiona la apropiación de esa bandera por una mitad de la población: «es mi calle. Y mi bandera».