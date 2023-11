André 3000 de Outkast saca disco en solitario este viernes

André 3000 de Outkast ha anunciado el lanzamiento de su primer disco en solitario. ‘New Blue Sun’ sale este viernes, pero no es lo que esperas.

‘New Blue Sun’ es un disco inspirado en «Laraaji, Brian Eno y Alice Coltrane» y centrado en el sonido de las flautas. Los títulos de las canciones son tan extensos que hay que frotarse los ojos para créerselos. El primero explica la razón misma del disco: «Os lo juro, quería hacer un disco de rap pero el viento literalmente me ha soplado por este lado esta vez».

Otra de las inspiraciones de ‘New Blue Sun’ ha sido un viaje de ayahuasca de André 3000 en el que el rapero «se convirtió en una pantera». Se trata ‘New Blue Sun’ de una colección de «improvisaciones a la flauta» que André 3000 ha trabajado con el percusionista Carlos Niño, el tecladista Surya Botofasina y el guitarrista Nate Mercereau.

‘New Blue Sun’ será el primer lanzamiento discográfico largo de André 3000 desde que el rapero publicara ‘Idlewild’ con Outkast en el año 2006. Hace 17 años de aquello. En los últimos tiempos, André ha lanzado singles sueltos, como ‘Me&My (To Bury Your Parents)’.

Tracklist de ‘New Blue Sun’:

01 I swear, I Really Wanted To Make A «Rap» Album But This Is Literally The Way The Wind Blew Me This Time

02 The Slang Word P(*)ssy Rolls Off The Tongue With Far Better Ease Than The Proper Word Vagina . Do You Agree?

03 That Night In Hawaii When I Turned Into A Panther And Started Making These Low Register Purring Tones That I Couldn’t Control … Sh¥t Was Wild

04 BuyPoloDisorder’s Daughter Wears A 3000™ Button Down Embroidered

05 Ninety Three ‘Til Infinity And Beyoncé

06 Ghandi, Dalai Lama, Your Lord & Savior J.C. / Bundy, Jeffrey Dahmer, And John Wayne Gacy

07 Ants To You, Gods To Who ?

08 Dreams Once Buried Beneath The Dungeon Floor Slowly Sprout Into Undying Gardens