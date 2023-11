Mikel Izal, top 5 en Discos España; entran Arde Bogotá y Polachek

Después de que Taylor Swift tuviera su mejor debut en España con ‘1989 (Taylor’s Version)’, Bad Bunny regresa al primer puesto de la listas de discos más vendidos con ‘nadie sabe lo que va a pasar mañana’. Es su tercera semana no consecutiva en lo más alto. Taylor Swift, en cambio, baja dos posiciones, a consecuencia del lanzamiento de ‘5’, el nuevo disco de Rulo y la Contrabanda que debuta en el top 2.

Dentro del top 5 consigue entrar Mikel Izal con su ‘El Miedo y el Paraíso’. El top 10 lo completan las entradas de Jung Kook, miembro de BTS que se hace con el octavo lugar gracias a su álbum en solitario ‘Golden’, y Emilia en noveno puesto con ‘.MP3’.

- Publicidad -

Arde Bogotá también hace presencia en la lista, en el número 16, de la mano de ‘El Tiempo y la Actitud’, EP que lanzaron en plataformas digitales en 2020 y que aprovechan para sacarlo ahora en edición vinilo. Una posición por debajo encontramos a Maldita Nerea por su ‘Manual Para Seres Maravillosos’.

Fuera ya del top 20, Dire Straits debutan en el 21 con un álbum de versiones en directo de muchas de sus canciones, titulado ‘Live 1978-1992’. En el 24, Quique González aparece con ‘Copas de Yate (Vol. 1)’, mientras que Yung Beef debuta en el número 29 por su nuevo ‘#A.D.R.O.M.I.C.F.M.S. 4 1/2’. Colándose en el top 50 por los pelos, Van Morrison con ‘Accentuate The Positive’ y Marshmello con ‘Sugar Papi’ entran en el 44 y 48 respectivamente.

- Publicidad -

Caroline Polachek reentra en la lista, de manera sorprendente, con su ‘Desire, I Want To Turn Into You’, que va directo a la posición 67, acumulando su segunda semana desde que debutara el pasado febrero y alcanzando un nuevo máximo.

Las últimas entradas de la semana que consiguen meterse en la lista son ‘Ceniza y Barro’ de El Canijo de Jerez en el 70, la reedición de ‘The Masterplan’ de Oasis en el 96 y ‘Outta Control’ de Bon Calso en el 98.