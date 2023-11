Miguel Bosé se posiciona en contra de la amnistía

El pacto entre Pedro Sánchez y Junts sigue haciendo posicionarse a los famosos, que algunos prostentan a través de redes sociales por la amnistía. El último caso ha sido el de Miguel Bosé, que acudió anoche a Instagram para publicar dos vídeos en contra de la investidura de Pedro Sánchez.

El cantante es directo: «La traición se paga. Y se paga pronto y muy cara». Uno de los dos vídeos que comparte Bosé muestra a políticos socialistas decir que la amnistía «no tiene cabida». En acompañamiento al vídeo, escribe que ahí tenemos «una muestra de lo poquísimo que le importamos al gobierno de Sánchez y a toda su camarilla». «Apoyo absoluto e incondicional a toda la gente que baja a diario a las calles a pelear por su soberanía, su identidad y su país. Siempre», ha escrito el artista.

El segundo de los vídeos que publica Miguel Bosé es un fragmento de la reciente entrevista de Pablo Motos a Josep Pedrerol en El Hormiguero. En esa entrevista, el periodista deportiva confiesa que «no puede» creerse lo que «están diciendo que va a pasar». «No puedo creer que alguien mercadee por 7 votos. Viajo por toda España, me siento catalán y español, y no quiero que cuando me vean a mí sientan que soy insolidario con el resto. Me duele lo que está pasando», comenta Pedrerol. Miguel Bosé agradece a Josep Pedrerol por sus palabras y escribe que «esto está en el corazón de todos los españoles».

Esta posición pública se une a la que protagonizara hace unos días María Isabel, que subió una fotografía a Instagram a favor de la manifestación y posteriormente, tras las críticas, aclaró que «antes muerta que fascista».