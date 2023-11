María Isabel: «Antes muerta que fascista»

Son tiempos de tensión en nuestro país. Las manifestaciones provocadas a causa de la amnistía no han pasado desapercibidas por nadie, y hay famosos que empiezan a posicionarse. Una de ellas ha sido María Isabel, ganadora de Eurovisión Junior en 2004 por su ‘Antes Muerta Que Sencilla’, que publicó una foto de la manifestación de este domingo en Sevilla acompañada de un corazón y alegando que «España despierta».

Rápidamente llegaron los comentarios al respecto en X, donde muchos seguidores de la artista mostraron su disconformidad con la publicación. La cantante, que no fue capaz de ignorarlos, grabó un vídeo explicándose: «Cuando subes algo que no es del agrado de mucha gente, parece que te empieza a escribir todo el mundo a la vez». María Isabel resalta que «no lo he subido porque apoye a un partido o a otro. No apoyo a ninguno porque me parecen todos unos payasos».

En cuanto a su mensaje «España despierta», puntualiza que no quiere que «el país siga como está», pero que tampoco quiere «el otro extremo». «Lo único que pido es que venga alguien en condiciones que mire por España, por el país, y que se dejen de tantas tonterías. No se por qué se malinterpreta», finaliza.

El vídeo de María Isabel no contentó a todo el mundo, y hubo quien lo tachó de «peor que el post de las manifestaciones». Esto llevó a la artista a explicarse de nuevo, esta vez a través de un comunicado escrito, en el que se desvincula de cualquier relación con la extrema derecha: «Nunca jamás apoyaría a un partido que atenta contra los derechos fundamentales de las personas».

Durante el comunicado, María Isabel también aclara que siempre ha luchado por que «cada uno pueda expresarse y ser como quiera», que quiere afirmarse en su «descontento con la situación política actual» y que está «defraudada con la incongruencia política». Comenta que «que esté en contra de una decisión política» no la pone de forma inmediata «a favor del partido opuesto» y promete informase más «políticamente». «Y ya lo dije en una ocasión: antes muerta que fascista».

La explicación siendo peor que compartir el post de las manifestaciones sjsjsjjsjs pic.twitter.com/IYswTT71hj — Luis 🍀 (@rariiiiisima) November 13, 2023

