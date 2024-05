Billie Eilish cree que los conciertos de tres horas son «psicóticos»

No a todos los artistas les agrada la idea de hacer conciertos de tres horas. Aunque es lo normal entre los pesos pesados de la industria, muchos se han visto obligados a extender los espectáculos para competir con sus compañeros de profesión, incluso si no es plato de buen gusto. A juzgar por sus recientes comentarios, Paul McCartney y Billie Eilish son de los que preferirían hacer un concierto de una hora y media.

La autora de ‘HIT ME HARD AND SOFT’ tiene claro lo que no quiere: «No voy a hacer un concierto de tres horas, porque es literalmente psicótico», ha comentado durante una conversación con sus fans. «Nadie quiere eso. Vosotros no queréis eso, Yo no quiero eso, ni siquiera como fan», ha concluido.

Aunque estos comentarios se han producido en mitad de una guerra comercial entre Eilish y Swift, Billie ha aclarado en el pasado que tanto Beyoncé como Taylor son «superestrellas intocables» y que el hecho de poder «montar un concierto tan largo» es «alucinante».

Por otro lado, Paul McCartney también ha expresado rechazo hacia los shows de larga duración durante los Premios Ivor Novello, mientras se reía de su amigo Bruce Springsteen. McCartney era el encargado de entregar el galardón al de ‘Born To Run’ y comenzó su discurso de la mejor manera: «Al contrario que los conciertos de Bruce, voy a hacerlo breve».

El ex Beatle contó que culpaba a Springsteen por el cambio de duración de los espectáculos: «Solíamos tocar una hora, o una hora y media. Los Beatles tocábamos durante media hora. Él lo hace una vez y ahora todos tocamos durante tres horas», bromeó el compositor británico. Eso sí, el roast a Springsteen no cesó: «No puedo pensar en alguien más apropiado para ser el primer compositor internacional en aceptar el premio, excepto quizás Bob Dylan, Paul Simon, Billy Joel, Beyoncé o Taylor Swift».