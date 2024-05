‘La mesita del comedor’ y otros 8 estrenos que ver en plataformas

La vida soñada de Miss Fran (Rachel Lambert)

Menudo ojo tiene Daisy Ridley. Tras alcanzar la fama interpretando a Rey Skywalker en tres secuelas de ‘Star Wars’, la actriz británica tenía que reconducir su carrera para no acabar convertida en una nueva Hayden Christensen. El estrepitoso fracaso de ‘Chaos Walking’ (2021) no auguraba nada bueno. Ridley decidió tomar cartas en el asunto: le dio a su agente una lista de cineastas con quienes le gustaría trabajar. Entre ellos estaba la desconocida Rachel Lambert, cuya única película hasta ese momento, ‘In the Radiant City’ (2016), apenas había circulado fuera de los festivales.

La elección no ha podido ser mejor. ‘La vida soñada de Miss Fran’, horrorosa traducción del original ‘Sometimes I Think About Dying’, ha confirmado que Ridley sabe hacer mucho más que mover una espada laser (es su mejor interpretación hasta la fecha) y ha dado a conocer a una directora muy prometedora. Filmada en la costa de Oregon, en la melancólica Astoria (el pueblo de ‘Los Goonies’), Lambert utiliza los códigos estéticos del cine indie para narrar la historia de una introvertida oficinista que verá cómo su pequeño mundo de aislamiento y fantasías suicidas dará un vuelco cuando llegue un nuevo compañero de trabajo. Un romance tan delicado y tristón como el ‘Mysteries of Love’ de Julee Cruise que suena en un momento especialmente hermoso de la película. 8.

Disponible: Filmin



¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret (Kelly Fremon)

En Estados Unidos es conocido como “el libro de la regla”, un clásico juvenil que lleva pasando de generación en generación desde 1970. Su autora, Judy Blume, siempre ha sido muy reacia a que sus libros se lleven al cine. Sin embargo, cuando apareció Kelly Fremon en el proyecto para adaptar ‘¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret’, no se lo pensó dos veces: nadie mejor que la directora y guionista de ‘Al filo de los diecisiete’ (2016) para llevarlo a cabo.

Blume tenía razón: la película es estupenda. Un divertido y tierno “coming of age” que describe con mucha sensibilidad y humor las convulsiones sentimentales y existenciales de una preadolescente (fabulosa Abby Ryder Fortson). Una chica que acaba de cambiar de ciudad (de Nueva York a un barrio residencial de Nueva Jersey), está experimentando los cambios de la pubertad y no sabe qué hacer con la religión: ¿ser cristiana como su familia materna, judía como la paterna, o dejar de creer en Dios? Un ejemplo de cómo hacer cine juvenil sin ñoñerías ni moralismos. 8.

Disponible: Prime Video, Apple TV+



Los delincuentes (Rodrigo Moreno)

Después de su exitoso periplo festivalero, de Cannes a San Sebastián, y tras ser elegida por Argentina para los Oscar, ‘Los delincuentes’ tuvo un estreno fugaz en las salas españolas, donde la vieron exactamente 312 espectadores (datos de ICAA), algo ya habitual en este tipo de películas (fue también el caso de la extraordinaria ‘Trenque Lauquen’). Ahora, con su estreno en plataformas, debería encontrar su público.

Inspirada en el clásico argentino ‘Apenas un delincuente’ (1944), la nueva obra de Rodrigo Moreno (‘El custodio’) es una película de atracos de espíritu lúdico y bressoniano (hay una cita a ‘El dinero’), donde la intriga es lo de menos. Sobre la base del drama criminal, el director toma diversas desviaciones, tanto formales como narrativas, para articular un largo relato (tres horas de duración, aunque dividido en dos mitades), lleno de inventiva, que reflexiona y fantasea sobre la posibilidad de liberarse de las ataduras laborales y morales impuestas por el sistema capitalista a través del dinero. Esto es: robando a quienes roban, al banco. Peliculón. 8’5.

Disponible: Filmin



Falcon Lake (Charlotte Le Bon)

Otro caso parecido al anterior. El notable debut de Charlotte Le Bon se estrenó de tapadillo el pasado verano y lo vieron poco más de mil espectadores (también se pudo ver en el Atlántida Film Fest). Adaptación muy libre de la novela gráfica ‘Una hermana’ (Diábolo, 2017) de Bastien Vivés, ‘Falcon Lake’ es un singular relato de iniciación atravesado por los códigos del género de terror. La película retrata un romance juvenil, un amor de verano entre un adolescente parisino y una chica algo mayor a quien conoce durante sus vacaciones en un lago de Quebec.

Lo que parece ser una tópica y nostálgica historia de crecimiento veraniego, con paseos en bici, botellones en el campo y primeras experiencias sexuales, se transforma, gracias a su delicada puesta en escena, la elección del formato 1:37 (que favorece la intimidad del relato), el punto de vista (siempre centrado en los dos jóvenes protagonistas, con los padres fuera de campo) y una sugerente banda sonora que acentúa el carácter fantástico de la narración, en un precioso cuento de fantasmas de esos que se cuentan a la luz de la hoguera. 7,7.

Disponible: Filmin



Metronom (Alexandru Belc)

Uno de los debuts más celebrados de los últimos años. El rumano Alexandru Belc llegó a Cannes con su primera película de ficción y se llevó el premio al mejor director en la sección Un Certain Regard. ‘Metronom’ narra una historia de iniciación adolescente situada en Bucarest en 1972, en plena era Ceausescu. Gran parte de la película transcurre en una fiesta de estudiantes en la que se escucha “Metronom”, un programa musical clandestino conducido por el locutor exiliado Cornel Chiriac, que se emitía desde Alemania a través de la célebre Radio Free Europe.

Mientras suenan éxitos de Jimi Hendrix, Janis Joplin o The Doors, los estudiantes bailan, beben y hacen chistes sobre el dictador. Hasta que llega la Securitate, la brutal policía secreta del régimen. El director utiliza el formato cuadrado como forma de enfatizar la sensación de opresión y vigilancia a la que estaba sometida la sociedad rumana de la época y el infierno burocrático y los abusos de poder que tenían que sufrir si eran detenidos. ‘Metronom’ es un notable relato sobre el fin de la inocencia sentimental y política, sobre el decisivo peso que tiene el contexto sociopolítico en las relaciones humanas. 7,5.

Disponible: Movistar+



Perro feroz (Jean-Baptiste Durand)

Otro debut fabuloso. ‘Perro feroz’ ha sido una de las revelaciones del año pasado en Francia, optando a siete premios Cesar y llevándose dos: Mejor ópera prima y actor revelación para Raphael Quenard, una de las estrellas emergentes del cine galo, quien, curiosamente, también estaba nominado como Mejor actor principal por ‘Yannick’ (disponible en Filmin).

‘Perro feroz’ es un cuento de verano, una historia de amistad y primeros amores situada en un pueblo del sur de Francia. El filme destaca por dos aspectos: el extraordinario guion firmado por el propio director, Jean-Baptiste Durand, un libreto lleno de sutileza, riqueza psicológica y profundidad dramática a la hora de retratar las relaciones entre los personajes (si no hubiera competido con ‘Anatomía de una caída’ seguramente hubiera ganado el Cesar), y la estupenda interpretación del trio protagonista: además de Quenard, Anthony Bajon (‘Atenea’, ‘Teddy’) y Galatea Bellugi (‘A fuego lento’), todos ellos nominados. Un director a seguir muy de cerca. 8.

Disponible: Filmin, Apple TV



Vera (Tizza Covi, Rainer Frimmel)

Vera Gemma es una especie de Belén Esteban a la italiana. Una estrella del salseo y la telerrealidad, de llamativa presencia y rostro deformado por el bisturí, famosa por ser hija del sex symbol e icono del spaghetti western Giuliano Gemma. “Pobrecita, con lo guapo que era su padre”, cuenta Vera que ha escuchado miles de veces en su vida. Crecer a la sombra de un progenitor bello, famoso y talentoso es uno de los temas que explora este interesantísimo híbrido entre ficción, autoficción y documental, realizado por el matrimonio de cineastas italo-austriaco Tizza Covi y Rainer Frimmel.

El otro tema, desarrollado en una trama de ficción, nos habla también de relaciones paternofiliales, pero esta vez marcadas por la pobreza, la desestructuración familiar y la pequeña delincuencia. El chófer de Vera atropella a un niño pequeño, hijo de una familia humilde, y la celebrity decide ocuparse de él. Estas dos líneas argumentales y formales se mezclan y confunden hasta dar forma al retrato de Vera. Un retrato en el que intuimos, más que descubrimos, a la persona que se esconde tras el personaje. ‘Vera’ es un ejemplo de que puede haber más verdad en la ficción que en la realidad impostada del famoseo. 7,9.

Disponible: Filmin



Flora y su hijo Max (John Carney)

Hay qué ver lo bien que se le dan a John Carney los musicales indies, el dominio que tiene del género. Tras darse a conocer con la deliciosa ‘Once’ (2007), poner a todo Hollywood a silbar melodías pop con ‘Begin Again’ (2013) y regresar a su Dublín natal (y al de su niñez, en los 80) en la notable ‘Sing Street’ (2016), el director y músico (ex bajista de The Frames) vuelve con otra película de melodía irresistible. Presentada con éxito en el festival de Sundance, Apple se adelantó a Amazon y pagó un pastizal por ella, como ya hizo con ‘CODA’ años atrás.

Eve Hewson (hija de Bono) y Joseph Gordon-Levitt (músico además de actor) son los protagonistas de esta comedia musical con toques de realismo social y mágico. Dos personajes frustrados -una madre soltera que trabaja como niñera y es incapaz de conectar con su hijo adolescente y un músico fracasado que se dedica a dar clases de guitarra online- a quienes la música les servirá como terapia, vehículo de conexión sentimental y trampolín vital. Carney sigue tocando los mismos acordes de siempre, pero la melodía sigue sonando igual de pegadiza y encantadora. 7,5.

Disponible: Apple TV+



La mesita del comedor (Caye Casas)

Ha bastado un mensaje de Stephen King -«Creo que nunca, ni una vez en tu vida, has visto una película tan negra como esta”- para poner las expectativas por las nubes. ‘La mesita de comedor’ ha pasado de no conseguir apenas distribución en salas, a convertirse en un pequeño fenómeno en su estreno en streaming. Como suele ser habitual, no es para tanto.

‘La mesita de comedor’ parte de una premisa argumental muy potente. Caye Casas, conocido por la granguiñolesca ‘Matar a Dios’ (2017), realizada junto a Albert Pintó (‘Malasaña 32’, ‘Nowhere’), propone una situación enormemente audaz y macabra capaz de dejar al espectador con la mandíbula en el suelo. A partir de ahí, la película hace equilibrios entre la comedia negra, el thriller psicológico y el dramón conyugal. Aunque nunca se cae, su paso tampoco es demasiado seguro: la mezcla de tonos chirría un poco y algunos personajes (la niña, el vendedor) no están muy logrados. Aun así, incluso con la sensación de estar ante un corto alargado -hubiera sido un magnífico episodio de una antología de terror tipo ‘V/H/S’ o ‘El gabinete de curiosidades’- la película es bastante disfrutable. 6,9.

Disponible: Filmin