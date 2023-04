Rebuscando en Netflix: 5 estrenos que pasaron demasiado desapercibidos

El ritmo de estrenos de Netflix es apabullante. Aunque en 2023 está bajando un poco la frecuencia, la mayoría de los meses ronda los cien títulos entre series, películas y documentales. Si a ese volumen le añadimos los de las demás plataformas, la facilidad con la que películas que en otra época hubieran llamado la atención del público y los medios –por el director, el reparto, los premios en festivales, el boca-oreja o simplemente por la publicidad de las distribuidoras- ahora languidecen en las catacumbas de los catálogos. Proponemos cinco títulos a recuperar:

El extraño (Thomas M. Wright)

Presentada en los festivales de Cannes y Sitges y estrenada de tapadillo el pasado mes de octubre, la segunda película como director del australiano Thomas M. Wright es uno de los mejores thrillers de 2022. Una historia oscurísima, basada en un caso real de secuestro y asesinato ocurrido en 2003 en Queensland (Australia), con un duelo actoral superlativo entre Joel Edgerton (‘El regalo’, ‘Loving’) y el siempre inquietante Sean Harris (‘Macbeth’, ‘The King’). A través de una puesta en escena opresiva y una narración muy sobria, que combina eficazmente dos líneas temporales, ‘El extraño’ va desvelando poco a poco la trama y la identidad de los personajes, creando una atmósfera sórdida y depresiva cargada de misterio e intriga. Un título a reivindicar desde ya. 8,5.



Atenea (Romain Gavras)

Al hijo de Costa Gavras (y nuevo novio de Dua Lipa) le ha costado mucho arrancar como cineasta. Hasta ahora, sus largometrajes (‘Nuestro día llegará’, ‘El mundo es tuyo’) no habían estado a la altura de sus aplaudidos vídeos musicales para Justice (‘Stress’) o M.I.A (‘Born Free’, ‘Bad Girls’). Con ‘Atenea’ parece haber encontrado su sitio. Como virtuoso de la puesta en escena (atención al plano secuencia inicial), este incendiario thriller de acción le va como anillo al dedo. Gavras no es un narrador muy sutil, y aquí no necesita serlo. La historia (escrita junto al autor de ‘Los Miserables’ Ladj Ly) es bastante simple: el estallido de una revuelta en una banlieue provocará el enfrentamiento entre tres hermanos, un traficante, un policía y el líder de la insurrección. Pero su traslación a la pantalla es fabulosa. Gavras transmite toda la furia y rabia desatada en la revuelta gracias a un uso espectacular de las coreografías de acción multitudinarias y una potencia visual arrolladora. 8.



Noche de fuego (Tatiana Huezo)

El cine mexicano está viviendo uno de los mejores momentos de su historia. Aparte de los nombres consagrados –de los oscarizados Iñárritu, Del Toro y Cuarón a autores como Amat Escalante, Carlos Reygadas o Michel Franco- todos los años aparecen nuevos títulos muy interesantes: ‘Ya no estoy aquí’, ‘Sin señas particulares’, ‘Huesera’ (pendiente de estreno tras triunfar en Sitges)… ‘Noche de fuego’ es uno de ellos. La película de la documentalista Tatiana Huezo es una historia de crecimiento de tres amigas en el peor de los escenarios posible: un pueblo de la sierra mexicana controlado por los narcos donde la violencia contra las mujeres es una amenaza constante. Por medio de un uso muy expresivo del sonido y el fuera de campo, la directora recrea con gran sutileza y enorme tensión dramática el ambiente de miedo e indefensión en el que viven las niñas, obligadas a disfrazarse de varones para evitar ser secuestradas. Tremenda. 8.



El ángel de la muerte (Tobias Lindholm)

Es la que más se ha visto de las cinco propuestas. En su primer largometraje en Estados Unidos, el danés Tobias Lindholm ha vuelto a demostrar que es un narrador fabuloso. Lindholm es más conocido por ser el guionista de las películas de Thomas Vinterberg (‘Otra ronda’, ‘La caza’), pero también es el director de dos filmes estupendos: ‘Secuestro’ y ‘A War’ (disponibles en Filmin). En ‘El ángel de la muerte’, Lindholm narra la historia del enfermero asesino Charlie Cullen a través del punto de vista de la enfermera que permitió a la policía su detención. Apoyándose en la interpretación de sus dos protagonistas (excelente Jessica Chastain, inquietante Eddie Redmayne a pesar de algún ramalazo de histrionismo), el director realiza un thriller tenso y sombrío, tan silencioso como los crímenes que perpetraba Cullen. Un excelente drama criminal que pone el acento en las fallas del sistema sanitario estadounidense, donde prima el negocio por encima de cualquier ética o moral. 7,9.



Los diarios de Andy Warhol (Andrew Rossi)

En 1968, la activista feminista Valerie Solanas (diagnosticada posteriormente con esquizofrenia) disparó a Andy Warhol en su estudio. El artista salvó la vida de milagro. A partir de ese suceso, Warhol, convertido ya en esa fecha en una celebridad del mundo del arte, comenzó a llevar un diario, unas memorias que dictaba por teléfono a su secretaria Pat Hackett. Tras su muerte en 1987, Hackett publicó una edición de esos diarios (en castellano en Anagrama). La miniserie documental ‘Los diarios de Andy Warhol’ se basa en los escritos del artista para hacer un revelador recorrido, visualmente muy atractivo, por los últimos diez años de vida de Warhol, aquellos en los que se trasformó en un exitoso hombre de negocios asiduo al Studio 54. La serie contrapone las memorias (no siempre fiables) del artista con testimonios de amigos, colaboradores e historiadores del arte. Todo para responder a una pregunta: ¿quién era la persona que se escondía tras el personaje de expresión hierática y peluca platino llamado Andy Warhol? 7,5.