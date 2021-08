5 estrenos recomendados para ver en plataformas

Barb y Star van a Vista Del Mar (Josh Greenbaum)

Hace diez años, Annie Mumolo y Kristen Wiig escribieron una de las mejores comedias de la pasada década, convertida ya en filme de culto. ‘Bridesmaids’ (su título en español, ‘La boda de mi mejor amiga’, que parecía una secuela del filme de Julia Roberts y Cameron Díaz, ya casi nadie lo usa) fue un enorme éxito de crítica y público, un inesperado taquillazo para una película de humor mainstream con un inusual enfoque femenino. El camino abierto por estas dos cómicas se cerró bruscamente con el batacazo de ‘Cazafantasmas’ (2016). El mejor humor “femenino” se refugió en el indie (‘Súper empollonas’), las series autorales (‘Fleabag’) o los monólogos sofisticados (Hannah Gadsby).

‘Barb y Star van a Vista Del Mar’ supone el esperado regreso –en el guión y como protagonistas- de estas dos cómicas. Las treintañeras de ‘Bridesmaids’ han dejado paso a las señoras de mediana edad. Dos amigas de un pueblo del Medio Oeste que deciden liarse el pareo a la cintura y marcharse de vacaciones a un resort de Florida. La película mezcla la comedia costumbrista -repleta de tronchantes gags, divertidos números musicales y un bonito canto a la amistad femenina (y parlanchina)- con una trama paródica a lo ‘Austin Power’ algo más floja. Es alegre, alocada y tan pasada de moda como los peinados o la falda-pantalón que llevan sus protagonistas. Y ahí reside parte de su encanto. 7.

Disponible: Amazon, Rakuten

Gunda (Victor Kossakovsky)

Por fin ha llegado a plataformas (tras un estreno muy limitado en salas) “el documental de la cerda”. Desde su presentación en el festival de Berlín el año pasado, ‘Gunda’ no ha parado de recibir halagos. Y no solo de la crítica. Directores tan reconocidos como Paul Thomas Anderson, Alfonso Cuarón o Pawel Pawlikowski se han rendido a las pezuñas de la cochina Gunda. Detrás de este documental está el ruso Victor Kossakovsky, conocido por premiados trabajos como ‘¡Vivan las antípodas!’ (Filmin) o ‘Aquarela’. Y en la producción esta Joaquin Phoenix, reconocido vegano y activista por los derechos de los animales.

Pero que nadie se asuste. ‘Gunda’ no es un panfleto animalista sangriento y chillón. Tampoco una turra sensiblera y manipuladora como la nefasta ‘Lo que el pulpo me enseñó’ (2020). ‘Gunda’, filmada en un poético blanco y negro, sin diálogos ni voz en off ni intertítulos, situando la cámara a la altura de los animales, es una llamada de atención a nuestra forma de mirar al mundo animal. A través de la pura observación, que lleva a la empatía, la película pone al espectador frente a un dilema moral. Nos obliga a mirar a los ojos de una cerda, una vaca, una gallina… Y preguntarnos: ¿acaso no son iguales que tu perra o tu gata a las que tanto quieres y cuidas? Entonces, ¿por qué dejas que las maten? ¿Por qué te las comes? 8,5.

Disponible: Filmin

La chica del brazalete (Stephane Demoustier)

El caso de Amanda Knox, la estudiante estadounidense que pasó casi cuatro años en una cárcel italiana acusada de matar a cuchilladas a su compañera de piso, ha inspirado todo tipo de libros, documentales (el más conocido es el de Netflix, de 2016) y películas. Las dos últimas son la argentina ‘Acusada’ (también disponible en Netflix) y la francesa ‘La chica del brazalete’. La película de Stephane Demoustier, hermano de la actriz Anaïs Demoustier (‘Una nueva amiga’, ‘Bird People’), ha sido una de las sorpresas del año pasado en Francia. Ganó el Cesar al Mejor guión adaptado y su protagonista, la debutante Melissa Guers, fue nominada a la Mejor actriz revelación (se lo llevó la adolescente Fathia Youssouf Abdillahi por ‘Guapis’).

‘La chica del brazalete’ es un atractivo thriller judicial que termina transformándose en un notable drama moral. El director toma distancia desde la extraordinaria primera secuencia, una detención filmada en plano general. Es una eficaz forma de expresar dos conceptos: la brecha –generacional, psicológica, moral- que hay entre la joven acusada y los adultos que la juzgan, y la distancia -emocional, profesional- que deberían tomar los encargados de administrar justicia para que, como en el caso de Amanda Knox, los prejuicios, el ruido mediático o un comportamiento que no entienden, no les nuble el juicio. 8.

Disponible: Filmin, Movistar

Solo las bestias (Dominik Moll)

Tras debutar en 2000 con ‘Harry, un amigo que os quiere’, Dominik Moll se convirtió en uno de los cineastas más prometedores de Francia: Cesar al mejor director, sección oficial en Cannes, nominación en los Bafta… Sin embargo, su filmografía posterior –‘Lemming’, ‘El monje’, ‘News from Planet Mars’- se encargó de desinflar las expectativas.

‘Solo las bestias’, adaptación de la novela homónima de Colin Niel (publicada por Principal de los libros) marca el regreso del mejor Moll: el de los relatos turbios, las atmósferas desasosegantes y los personajes que esconden secretos inconfesables. A través de una estructura narrativa muy eficaz, adoptando cinco puntos de vista diferentes, el director va poco a poco componiendo una trama, un oscuro relato country noir con ramificaciones animistas, lleno de misterio y sordidez. Desvela lo oculto, lo siniestro, lo que se esconde tras la cotidianeidad invernal de un pequeño pueblo montañoso donde la soledad, el aburrimiento y las carencias afectivas producen monstruos. Tremenda. 7,5.

Disponible: Filmin, Movistar, Rakuten

Sin señas particulares (Fernanda Valadez)

Ganó en los festivales de Sundance (Premio del público) y San Sebastián (Mejor film latinoamericano), y fue premiada como Mejor película internacional en los Gotham. Sin embargo, ‘Sin señas particulares’ se estrenó malamente en plena pandemia (la vieron 3.460 espectadores, según datos del Ministerio de Cultura). Su llegada a plataformas es una gran oportunidad para descubrir uno de los debuts más impresionantes del año pasado.

Partiendo del hecho real de las desapariciones en la «carretera de la muerte» de México, cerca de la frontera con Estados Unidos, Fernanda Valadez construye un drama de denuncia social que sorprende por su inusual estilo, poco habitual en este tipo de propuestas. Por medio de una puesta en escena que combina la retórica documental con recursos como el desenfocado, el fuera de campo y la música disonante, la directora consigue convertir la búsqueda de un hijo en un viaje hipnótico, un drama humano presentado como una experiencia audiovisual inmersiva y casi onírica. Sin duda, una directora a seguir muy de cerca. 8.

Disponible: Filmin, Movistar