7 estrenos recientes que ver en plataformas

Recomendamos siete películas que se han estrenado directamente en plataformas o que pasaron por las salas (si es que se vio en más de una) sin pena ni gloria. Un ejemplo: la fabulosa ‘Trenque Lauquen’ la vieron, según datos del Ministerio de Cultura, 455 (afortunados) espectadores.

Mona Lisa y la luna de sangre (Ana Lily Amirpour)

A los cines españoles les gusta tanto Ana Lily Amirpour como a José Manuel Soto la democracia. Casi nadie quiere estrenar sus películas. Da igual que reciban premios en Venecia, en Sitges, y que su cine sea muy accesible y disfrutable (la directora es de origen iraní pero no es ninguna imitadora turra de Kiarostami). Tras el hipnótico cuento de vampiros skater ‘Una chica vuelve a casa sola de noche’ (estrenada de tapadillo durante el verano de 2015) y el lisérgico western posapocalíptico ‘Amor carnal’ (Netflix), su nuevo largometraje llega de nuevo directamente a plataformas.

- Publicidad -

‘Mona Lisa y la luna de sangre’ es una fábula con destellos de thriller fantástico y comedia protagonizada por “una chica que vuelve a casa sola de noche” (noche con luna de sangre) después de escaparse de un sanatorio mental. Aquí la chica también es rarita: una inocente adolescente con poderes telequinéticos. A partir de esta premisa argumental, Amirpour exhibe sus “superpoderes” como directora: un estilo visual hiperestilizado y muy sugerente, un batido de referentes muy bien mezclados, un discurso racial y de género fantásticamente integrado, y una irresistible banda sonora a cargo de Daniele Luppi. 8.

Disponible: Amazon Prime



Trenque Lauquen (Laura Citarella)

Como hemos dicho, casi nadie la vio en su estreno en salas, pero es una de las grandes películas del año. Es cierto que la duración no ayudaba: cuatro horas y media (aunque se pasan volando). Pero, ¿por qué no la estrenaron en dos partes como se presentó en San Sebastián y han hecho en Filmin? El tercer largometraje de ficción de Laura Citarella, presentado en Venecia, ha supuesto su consagración internacional. La cineasta argentina ha rodado una película desbordante de ingenio, sabiduría narrativa y placer por adentrarse en los laberintos de los relatos multiformes con historias que se abren a otras historias.

- Publicidad -

‘Trenque Lauquen’ (título que hace referencia al nombre de una ciudad de la provincia de Buenos Aires) es una película de misterio sobre la desaparición de una bióloga. A partir de este suceso, la directora tira del hilo narrativo y comienza un itinerario que avanza, salta, se detiene, retrocede… por los caminos más inesperados y lúdicos: de la absorbente intriga detectivesca al emotivo melodrama romántico, de la comedia lynchiana a la ciencia ficción costumbrista, del relato epistolar decimonónico al monólogo confesional radiofónico. Una maravilla destinada a convertirse en obra de culto. 9.

Disponible: Filmin



Reality (Tina Satter)

Qué poco me apetecía ver esta película: dramaturga que debuta en el cine adaptando su propia obra de teatro sobre un tema de filtraciones a lo Snowden, protagonizada por una actriz, Sydney Sweeney, que siempre me había parecido bastante limitada. Gracias a las entusiastas críticas de The Guardian o IndieWire me puse a verla (se acaba de estrenar) cuando ya no tenía previsto incluir ninguna película más en esta selección. Menos mal. ‘Reality’ no tiene nada que ver con el telefilme de tarde “con denuncia” que me había montado yo en la cabeza.

- Publicidad -

El caso es conocido, pero si no sabes nada, mucho mejor. Así podrás entrar a ciegas en el entramado dramático que propone el filme. ‘Reality’ es un drama policial construido a partir de la recreación de la transcripción real del interrogatorio que le hicieron dos agentes del FBI a la veterana del ejército estadounidense y traductora de la NSA Reality Winner, el 3 de junio de 2017. Un fascinante ejercicio de esgrima verbal, de juegos del ratón y el gato, que plantea interesantísimos dilemas éticos y morales. Ah, y la “limitada” Sydney Sweeney está fantástica. 8.

Disponible: Filmin



Ninjababy (Yngvild Sve Flikke)

Otro estreno que no vio casi nadie. ‘Ninjababy’ es una comedia dramática (premio a la Mejor comedia del Cine Europeo) que aborda el tema de la maternidad no deseada sin ningún tipo de condescendencia ni moralismos. La directora Yngvild Sve Flikke (conocida por la serie ‘Home Ground’), recoge los convencionalismos de este tipo de ficciones y los hace pedazos con una espada ninja. Pero no solo con ánimo destructivo y provocador, sino también como forma de reflexionar a contracorriente sobre un tema muy sensible moralmente.

La directora dibuja el conflicto de esta joven embarazada a través de varios elementos: un guion muy medido, que se mueve con mucha soltura entre la comedia desenfadada y el drama íntimo; una puesta en escena ágil y juguetona, que incluye escenas de animación (el filme está basado en la novela gráfica ‘Fallteknikk’ de Inga H Sætre); una atractiva selección de canciones de la escena indie noruega (Pom Poko, Hajk, Frøkedal); y la fabulosa interpretación de la actriz Kristine Kujath Thorp, en su primer papel importante antes de consagrase con ‘Sick of Myself’. 7,5.

Disponible: Movistar+



Hierve (Philip Barantini)

Antes de dedicarse por completo al cine, el actor Philip Barantini estuvo trabajando durante 12 años como chef en un restaurante. Fruto de su experiencia con los fogones fue el cortometraje ‘Punto de ebullición’, su premiado debut en la dirección (disponible en el canal TVCortos de Prime Video). ‘Hierve’ es la versión ampliada del corto, con la que el director también obtuvo varios reconocimientos (fue nominada a cuatro Bafta).

Rodada en un solo plano secuencia (real, no falseado en montaje), ‘Hierve’ es un inmersivo drama culinario con ingredientes de thriller, una “pesadilla en la cocina” protagonizada por el siempre excelente Stephen Graham (‘The Virtues’, ‘El irlandés’). Barantini recrea el tenso servicio de una noche en un restaurante de moda londinense para contar, por un lado, el drama personal de un chef sobrepasado por el estrés, un hombre a “punto de ebullición”, y, por otro, para elaborar una eficaz metáfora sobre temas como la precariedad laboral, el racismo, el mundo influencer o la competitividad salvaje del capitalismo extremo. Una angustiosa velada cocinada a fuego lento. ¡Sí, chef! 7,5.

Disponible: Filmin



Friedkin Uncut (Francesco Zippel)

Podíamos haber recomendado la pionera en la representación LGTB+ ‘Los chicos de la banda’ (Filmin, Prime), los dos exitazos que le convirtieron en una leyenda del Nuevo Hollywood ‘French Connection’ (Disney) y ‘El exorcista’ (en octubre se reestrena en cines por el 50 aniversario), obras de culto vilipendiadas en su día como ‘Carga maldita’ (Filmin) y ‘A la caza’ (horrible título de ‘Cruising’, Filmin), el thriller ultraochentero que supuso su (tímida) resurrección ‘Vivir y morir en Los Ángeles’ (en Blu-Ray) o su tremendo canto del cisne ‘Killer Joe’ (en España solo en DVD).

Pero qué mejor que este ligero pero valioso documental para acercarnos, a modo de introducción, a la figura y la obra del recientemente fallecido William Friedkin. Ellen Burstyn, Wes Anderson, Matthew McConaughey o Quentin Tarantino, quien en su ‘Meditaciones de cine’ demuestra su amor por las películas del cineasta, son algunos de los testimonios que acompañan a este retrato de quien fue marido de Jeanne Moreau (de quien no se hace mención, por cierto). Un retrato quizás demasiado reverencial pero muy entretenido y plagado de anécdotas, articulado por medio de las declaraciones, lúcidas y ocurrentes, del propio director. 7.

Disponible: Movistar+



Beautiful Beings (Guðmundur Arnar Guðmundsson)

Para terminar, una recuperación. Filmin ya ha incorporado a su catálogo ‘Beautiful Beings’, una de las mejores películas vistas en el reciente Atlántida Film Fest. El director de ‘Heartstone, corazones de piedra’ (2016) vuelve a demostrar su enorme capacidad para dirigir actores jóvenes y capturar los sentimientos y emociones asociados al universo adolescente. ‘Beautiful Beings’ se podría ver casi como su secuela (hasta el cartel se parece). De nuevo, cuenta una historia de iniciación y amistad entre varios chicos marcada por el difícil entorno familiar en el que vive cada uno. Un clima de violencia doméstica y desamparo extremos reflejado por el director –quien se ha basado en sus propias experiencias de joven en los 90- con gran fuerza dramática.

Rodada con cámara en mano, nerviosa y cercana, buscando la fisicidad de los personajes, ‘Beautiful Beings’ explora las relaciones entre un grupo de adolescentes poniendo el acento en la amistad que se crea entre ellos. Un sentimiento de fraternidad, de férrea hermandad, que les sirve como refugio, como lugar donde sentirse seguros y acompañados. Aunque el filme está narrado con un naturalismo crudo y brutal, Guðmundsson lo rompe de vez en cuando incorporando elementos oníricos que funcionan como la visualización de los temores de uno de los protagonistas. Magnífica. 8,2.

Disponible: Filmin