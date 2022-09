Zinemaldia 2022: ‘La Maternal’, ‘El Agua’, ‘Blonde’…

Un año más marineros, soldados, solteros, casados el Festival de San Sebastián ha supuesto el mayor punto de encuentro de la industria audiovisual española, y uno de los mayores puntos de encuentro internacionales. El palmarés se conoció este fin de semana: el jurado compuesto por Matías Mosteirín (sustituyendo a Glenn Close), Antoinette Boulat, Tea Lindeburg, Rosa Montero, Lemohang Jeremiah Mosese y Hlynur Palmason decidió alzar como inesperada ganadora de la Concha de Oro a ‘Los Reyes del Mundo’.

Sonaban ‘Winter Boy’ y ‘La Maternal’ como favoritas, y desde luego no se fueron de vacío: el Premio a la Mejor Interpretación fue un ex-aequo para sus jóvenes protagonistas: Paul Kircher y la niña Carla Quilés. Curiosamente, otra niña fue quien se llevó el Premio a Interpretación de Reparto, Renata Lerman por ‘El Suplente’, mientras que el Premio Especial del Jurado recayó en ‘Runner’, Mejor Guión en ‘A Woman’, Mejor Dirección en ‘A Hundred Flowers’ y el cuestionado premio de Mejor Fotografía fue para Manuel Abramovich por ‘Pornomelancolía’.

JENESAISPOP estuvo presente durante todo el Zinemaldia 2022 y, como es costumbre, os ofrecemos una mini reseña de las películas y series que pudimos ver, y próximamente publicaremos reseñas más detalladas de algunas de ellas cuando se vaya acercando el estreno. Os recordamos que ya están en cines ‘Modelo 77‘ y ‘No te preocupes querida‘.

Las propuestas españolas han tenido un especial protagonismo este año. La mayor expectación estaba alrededor de ‘La Maternal‘: Pilar Palomero había puesto indirectamente el hype por las nubes tras recibir el Goya a la Mejor Película con su ópera prima hace dos años… y este segundo paso no solo ha estado a la altura sino que lo supera. Personalmente ‘Las Niñas‘ no me chifló, pero ‘La Maternal’ sí que me parece una dignísima ganadora a Mejor Película del año, y con toda la emoción que me faltaba en aquella. La debutante Carla Quílez y Ángela Cervantes deberían estar en las nominaciones de interpretación este año (aunque Quílez, por edad, sabemos ya que no), y en realidad todo su reparto, con personas reales casi interpretándose a sí mismas, está maravilloso.

Palomero mima además la historia con una excelente composición de planos y una cuidada banda sonora en la que vuelven a aparecer sus adorados Estopa: quién hubiese dicho que se nos iba a encoger el corazón con ‘Tu Calorro’. Comparte también el punto coming of age, aunque sin mamás adolescentes de por medio, ‘El Agua‘, una de las grandes joyas de esta edición, debut de Elena López Riera con el que fue seleccionada nada más y nada menos que en el Festival de Cannes.

La directora teje una historia que rebosa autenticidad por los cuatro costados, y que acierta al contar en todo momento con los “personajes” de la historia real que se quiere contar: López Riera planteó un casting en su Orihuela natal y de ahí salió la magia natural entre Luna Pamiés y Marcos Olmo (amadrinados por Bárbara Lennie y Nieve de Medina), que con toda probabilidad van a estar en los Goya a Actor/Actriz Revelación.



Precisamente Bárbara Lennie aparece también en ‘El Suplente’ y es la absoluta protagonista de ‘Los Renglones Torcidos de Dios‘, la dificilísima adaptación de Oriol Paulo del libro de Torcuato Luca de Tena. Cuesta pensar qué otra actriz de nuestra país que no sea Bárbara Lennie podría interpretar a Alice Gould y salir indemne. Porque aquí sí ocurre. ¿Y Oriol Paulo sale indemne? Depende. Si vemos la película teniendo en cuenta que el libro solo es material de partida y que los complejos análisis psicológicos de allí se ven aquí sustituidos por un thriller serio-petardo marca de la casa, cuyas dos horas y media se pasan volando entre mil giros de guión por minuto, nos divertiremos mucho.

Otro thriller marca de la casa, pero radicalmente distinto en esa marca, fue ‘As Bestas‘, el regreso de Rodrigo Sorogoyen al cine tras su incursión en la pequeña pantalla con ‘Antidisturbios‘. Luis Zahera, salvo catástrofe, será el próximo ganador del Goya a Actor de Reparto por la bestialidad (no pun intended) que hace aquí, sin ensombrecer por ello a Denis Ménochet (‘Malditos Bastardos’) y Marina Foïs, protagonistas de una historia que por momentos parece una metáfora sobre la situación política de nuestro país tras la irrupción de VOX, y por momentos una historia amarga de amor, devoción y constancia.





Otra historia de amor, en este caso a una misma, es la que trata ‘Mi Vacío y Yo‘, que ya pudimos ver anteriormente en el Festival de Málaga. Se trata del nuevo proyecto de ficción de Adrián Silvestre tras la excelente ‘Sedimentos’, que precisamente se presentó hace justo un año en la anterior edición del Festival de San Sebastián. Silvestre vuelve a acertar jugando con la ficción y la realidad de la vida de su protagonista, una entregadísima Raphaëlle Pérez con la que es imposible no empatizar. Una historia íntima y (a priori) sencilla como es también el caso de ‘La Consagración de la Primavera‘, magnífico regreso de Fernando Franco (‘La Herida’) que seguramente traiga cola al tratar la asistencia sexual, aunque realmente el centro de la historia es el juego de espejos entre dos protagonistas (geniales Valéria Sorolla y Telmo Irureta, acompañados por Emma Suárez) que querrían disfrutar de su sexualidad pero, por razones distintas, no pueden hacerlo.

En cuanto a la sección de Horizontes Latinos, además de la ganadora ‘Tengo Sueños Eléctricos’ de Valentina Maurel, recomendamos especialmente ‘La Jauría‘, un descarnado drama de Andrés Ramírez Repulido que compara la jaula de la masculinidad tóxica con la jaula real a la que se ven condenados unos criminales adolescentes, y ‘Sublime‘ de Mariano Biasín que es todo lo contrario: una tierna historia argentina de amor adolescente que puede ser una mezcla entre ‘Heartstopper’ y ‘Tormenta de Verano’.

Todo esto sin olvidarnos de ‘Historias para no contar‘, la nueva película de Cesc Gay con un repartazo que incluye a Maribel Verdú, Alexandra Jiménez, José Coronado, Antonio de la Torre, Chino Darín, Anna Castillo, Quim Gutiérrez, Álex Brendemuhl, María León o Brays Efe; ‘Bardo‘, el nuevo más-difícil-todavía de Alejandro Iñárritu (dato curioso: cortó 20 minutos desde Venecia hasta Donosti, y parece que va a seguir cortando) o ‘Modelo 77’, el regreso de Alberto Rodríguez del que ya os hemos hablado.

Yéndonos ya al panorama internacional, había muchas ganas de saber qué llevó al jurado de Cannes a conceder el máximo premio a ‘Triangle of Sadness‘ de Ruben Ostlund, y por fin pudimos salir de dudas. Cannes sigue en su línea de premiar películas excesivas, divertidas (entiendo que este adjetivo para ‘Titane‘ pueda ser discutible) y, en definitiva, loquísimas. Precisamente ‘Triangle of Sadness’ puede recordar en ciertos aspectos a ‘Parásitos‘ en el viaje que plantea durante casi tres horas que, especialmente a partir del segundo acto, pasan con mucha facilidad.

Quizás la única capaz de hacerle competencia en cuanto a expectación era ‘Blonde‘, el esperadísimo biopic sobre Marilyn de Andrew Dominik, en nuestro país doblemente esperado al estar Ana de Armas interpretando a la que seguramente sea la mayor estrella de cine de la Historia. ‘Blonde’ no es una película en la que sea fácil entrar, y está llena de “decisiones”, pero, incluso cuando estas decisiones no terminan de funcionar, contribuyen a un viaje que te dejará el cuerpo revuelto unos días cuando pienses en ella. La visceralidad en la magnífica interpretación de Ana y el carácter antipático de la película no son nada Oscar-friendly, pero ojalá haya sorpresas.





Dos grandes directores que elegían la Sección Oficial del Zinemaldia para presentar sus nuevas propuestas fueron Christophe Honoré y Sebastián Lelio, con desigual resultado y suerte. El director de ‘Vivir deprisa, amar despacio’ ha acertado de pleno con ‘Winter Boy (Le Lycéen)‘, quizás su mejor película hasta el momento. Honoré vuelve a contar con Vincent Lacoste y con alguien del estatus de Juliette Binoche para acompañar al debutante Paul Kircher, pero casi se diría que no le hace falta. Porque el chaval se come la pantalla con una interpretación tremendamente complicada, que consigue que un personaje que puede caer muy mal se convierta para nosotros en un “protect at all costs”. En la BSO, además, Robert Palmer y Orchestral Manoeuvres In The Dark, que suenan en una secuencia 100% Dolan. Por otro lado, el director de ‘Una Mujer Fantástica’ o ‘Disobedience’ pincha con ‘The Wonder‘ pese a la entrega de Florence Pugh: tanto ella como la fotografía y la banda sonora de la película están muy por encima de su guión, su ritmo y, en general, el alma que debería tener una historia como ésta.

Menos ambiciosos son otros dos títulos que se han podido ver en el Festival y que coinciden en ser agridulces pero con un regusto final de feel-good movie: ‘Un Beau Matin‘, la nueva de Mia Hansen-Love en la que Léa Seydoux se ayuda de Mevil Poupaud (‘Laurence Anwyays’) a tirar para adelante en una vida donde pocos pueden ayudarla, y ‘Living‘, remake de Kurosawa en el que la extraña pareja formada por Bill Nighy y Aimee Lou Wood (‘Sex Education’) conquistará el corazoncito del más cínico. Oliver Hermanus (director de ‘Moffie’) imprime un aroma de cine clásico y de peli navideña que sienta muy bien a esta historia. Todo esto sin olvidarnos del extrañísimo debut de Ann Oren ‘Piaffe’, el descacharrante cortometraje erótico de Peter Strickland (‘In Fabric’) ‘Black Narcissus: Passion of the Swamp’ que proyectaron justo antes, y ‘Don’t Worry Darling‘, la película de Olivia Wilde de la que ya os hemos hablado.

En cuanto a series, no pudimos ver el estreno de la ambiciosa ‘Apagón’ de Movistar, pero sí el piloto de ‘La Ruta‘, la serie de Atresplayer que aborda el paso de un grupo de amigos (Ricardo Gómes, Álex Monner, Claudia Salas, Elisabet Casanovas y Guillem Barbosa) por la Ruta del Bakalao, y la temporada completa de ‘Fácil‘, la controvertida serie de Anna R. Costa tras ‘Arde Madrid‘ que, con Anna Castillo y Natalia de Molina como principales reclamos, adapta el Premio Nacional de Narrativa ‘Lectura Fácil’ de Cristina Morales, para disgusto de la propia escritora en un beef que poco tiene que envidiar al de ‘No te preocupes querida’. También TCM aprovechó para estrenar su documental ‘El Crítico’, sobre la figura de Carlos Boyero, que por supuesto dejó mil momentazos tanto en el propio docu (quizás demasiado benevolente) como en el pequeño coloquio posterior.