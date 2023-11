10 nombres imprescindibles de Alhambra Monkey Week 2023

Sevilla vibra. Por un lado, esta noche acoge por primera vez la gala de los Latin GRAMMYs. Por otro, una nueva edición de Alhambra Monkey Week se acerca. El festival vuelve los días 23, 24 y 25 de noviembre y lo hace con un cartel que vale la pena descubrir tanto por sus nombres más reconocibles en un primer vistazo, como por sus joyas escondidas. En este artículo repasamos 10 de los nombres imprescindibles del cartel de Monkey Week.

Los Planetas… en concierto especial

Los autores de discos históricos como ‘Una semana en el motor de un autobús’ o ‘Unidad de desplazamiento’ preparan un “concierto especial” en Monkey Week en el que “aligerarán el sonido, pero no su poder”, y en el que “reducirán el volumen, pero no la intensidad”. Únicamente el piano de David Montañés acompañará a Los Planetas en esta nueva cita.



ZA! & TRANSMEGACOBLA

Za!, una de las bandas más alucinantes de la escena musical catalana, ha unido fuerzas con TRANSMEGACOBLA, el grupo formado por el cuarteto de viento MegaCobla y el dúo de folk experimental Tarta Relena. Juntos recuperan el formato de la cobla, la agrupación musical que tradicionalmente toca la música de la sardana, y forman una “orquesta mutante” que, fusionando cultura mediterránea tradicional y contemporánea, construye una fiesta total.



Jimena Amarillo

Desde que se diera a conocer allá por 2021 con su hit ‘Cafeliko’ o con joyas como ‘Cuando ya no me quieras’ o ‘Jugando a los sims’, Jimena Amarillo se ha convertido en todo un referente. Aitana se encuentra en sus seguidoras. ‘La pena no es cómoda’, el último disco de Jimena Amarillo, ha seguido fortaleciendo su promesa, incluyendo pepinazos incontestables como ‘Porque tú lo sabrías’.



Crudo Pimento

En activo desde hace más de una década, Crudo Pimento es un grupo de culto admirado más allá de nuestras fronteras. Conocido por cantar en un idioma inventado y por fabricar sus propios instrumentos, el dúo de Raúl Frutos e Inma Gómez presentará en Monkey Week su nuevo disco, ‘El Carmen 13: 7’, en el que la mezcla de culturas -hay sonido Jamaica, metal, kraut y referencias a la Semana Santa- vuelve a estar servida.



El Último Vecino

Uno de los nombres clave del synth-pop de la última década en España es El Último Vecino. Desde 2013, el proyecto musical de Gerard Alegre Dòria ha generado un culto en torno a su propuesta que trasciende nuestras fronteras. Himnos como ‘Tu casa nueva’ y joyas como ‘La Selva’ forman parte de un repertorio de grandes canciones teñidas de melancolía que han impactado a toda una generación. Su reciente single, ‘Demasiado’, más guitarrero que nunca, adelanta su próximo trabajo.



Adiós Amores

Porque no todos los jóvenes españoles escuchan reggaetón, Adiós Amores se está haciendo un hueco en nuestro país rememorando los tiempos de Jeanette, Los Brincos, Las Grecas y Los Chichos. ‘Doce navajas’ y ‘Noche iluminada’ se encuentran entre los clásicos que el dúo andaluz formado por Iman Amar y Ana Valladares ha sido capaz de entregar antes incluso de publicar su debut oficial. ‘El Camino’ ha consolidado su promesa gracias a canciones enormes como ‘Canción de despedida’.



V V V [Trippin’ You]

Después de tres álbumes publicados, VVV Trippin You ha dado un gran paso adelante en su carrera con su cuarto trabajo, ‘Turboviolencia’, que ha presentado en todo tipo de festivales asombrando a la audiencia con su apabullante y abrasador directo. El trío de Madrid, tan entregado al existencialismo de post-punk como a los ritmos electrónicos de lo que ellos llaman “neo-bakala”, prepara nuevo disco, ‘Vaciador’, que se pondrá a la venta en 2024. ‘Zugzwang’, el primer adelanto, ya está disponible. ‘Ángel de la historia’, el segundo, sale este viernes.



Vera Fauna

Entre el indie y el neo-flamenco, Vera Fauna han triunfado tanto con ‘Los Naranjos’ como con su colaboración con Kiko Veneno, ‘Martes’. Lo mismo les da como influencia este que los Clash en una mezcla que se define como una «danza entre lo contemporáneo y lo clásico». Este año han publicado un disco llamado ‘Los años mejores’ a través de Ernie Records, del que han compartido recientemente un remix dub para el single ‘Tres Primaveras’. Os dejamos con la contagiosa ‘Al Dolor’.



La Paloma

Entre las bandas que se han convertido en la “voz de una generación” se encuentra La Paloma, que con su disco ‘Todavía no’ ha logrado cruzar el underground y aterrizar en la lista de álbumes oficial en España. El público de La Paloma es cada más abultado y sus shows cuelgan el cartel de sold-out. Y, después de entregar un himno del calibre de ‘Bravo Murillo’, el grupo se ha sacado de la manga otro, ‘La edad que tengo’, igualmente imperdible.



Sistema de Entretenimiento

Uno de esos grupos que hacen honor a su nombre, Sistema de Entretenimiento es una fábrica de hits. El grupo de Mollet del Vallès, Barcelona, formado por Víctor Fernández Echeverri aka Skiper, Anna Bananna y Guixu, se mira en el espejo de la primera new wave y, mezclando punk y electrónica, ha lanzado varios singles que suman medio millón de escuchas o que directamente superan esa cifra. Su nuevo EP está disponible desde agosto.