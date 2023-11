Porno for Pyros publican ‘Agua’, su primer single en 26 años

Porno for Pyros, la banda de rock de Los Ángeles formada por Perry Farrell y Stephen Perkins tras la marcha de estos de Jane’s Addiction, vuelve. ‘Agua’, el nuevo single de Porno for Pyros, ya está disponible.

‘Agua’ es el primer single que Porno for Pyros publica en 26 años. Su último lanzamiento oficial, ‘Hard Charger’, data de 1997. Porno for Pyros publicó apenas dos álbumes de estudio, ‘Porno for Pyros’ (1993) y ‘Good God’s Urge’ (1996), antes de disolverse.

Claro que, en realidad, Porno for Pyros vuelve para irse. Porque su gira de reunión será, a su vez, una gira de despedida. De momento, las fechas confirmadas se ciñen a Estados Unidos.



