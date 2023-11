Björk y Rosalía combaten en el vídeo de ‘Oral’

Hoy 21 de noviembre, cumpleaños de Björk, y después de que su lanzamiento se haya pospuesto hasta en dos ocasiones, se estrena ‘Oral’, el nuevo single de la islandesa, solidario.

- Publicidad -

Rosalía ejerce de artista invitada en este dueto co-producido por Sega Bodega con el que Guđmundsdóttir recupera una canción antigua que escribió hace 25 años, en la época de ‘Homogenic‘ (1997), nada menos que su mejor disco, inspirada en el ritmo del dancehall, una música que Björk considera «la abuela del reggaetón».

‘Oral’ es todo un precedente de ‘Atopos’ aunque la primera haya salido después. Un beat de ecos caribeños guía la canción, en la que se impone una orquesta de cuerdas. Björk ha contado con Rosalía motivada por los experimentos de la catalana con el reggaetón en ‘MOTOMAMI’, y por su «increíble» voz. La toma vocal de Björk es la misma de la grabación original. La islandesa ha destacado que, en sus respectivas tomas vocales, la edad de ambas (30 años) coincide.

- Publicidad -

‘Oral’ habla de «ese momento cuando conoces a alguien, y no sabes si es amistad o algo más, y eso te excita. Y te vuelves muy consciente de tus labios. Tal vez por eso llamé a la canción ‘Oral’. No sabes qué pasará si das el primer paso. Es una canción juguetona, no es dolorosa en absoluto. Y aunque obviamente no escribí esta canción pensando en los salmones, me gusta el hecho de que sea una canción alegre».

Björk ha vuelto a hablar contra la cría industrial de peces en Islandia, en concreto del salmón salvaje, una práctica que considera «terrible para el medio ambiente» y que constituye «una forma forma extraordinariamente cruel de producir alimentos».