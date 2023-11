Por qué The Warning agota entradas en España

The Warning es una banda de hard rock de Monterrey, México que, con gracias a canciones como ‘Money’, ‘Choke’ o ‘Disciple’, en los últimos años ha alcanzado enorme popularidad. Queens of the Stone Age, The White Stripes o Muse -a los que han teloneado- se cuentan entre las referencias que evoca su música. El último disco de The Warning, ‘ERROR’, se publicó el año pasado llevando a su público español a agotar entradas en los conciertos que el trío ofrecía en La Nau de Barcelona y la sala Soko de Madrid.

El grupo, formado por las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal Vélez, está imparable y ha anunciado nueva gira en España para 2024, en la que dará un salto a salas de mayor capacidad: las fechas son el 4 de abril en La Riviera de Madrid, el 6 de abril en la sala Capital de Santiago de Compostela, el 8 de abril en la sala Razzmatazz de Barcelona y el 9 de abril en el Kafe Antzokia de Bilbao. Las entradas estarán a la venta el viernes 24 de noviembre a las 10 horas, con preventa el 23 de noviembre también a las 10 horas.

The Warning se da a conocer allá por 2013 después de subir sus actuaciones ensayadas en el videojuego Rock Band a Youtube. En un momento en que sus integrantes cuentan entre 9 y 14 años (Daniela nace en el año 2000, Paulina en el 2002 y Alejandra en el 2004), uno de sus vídeos, en el que el grupo versiona ‘Enter Sandman’ de Metallica, se viraliza a lo grande, obteniendo 20 millones de visualizaciones y llegando a la atención del guitarrista Kirk Hammett, que elogia el talento de las chicas.

A partir de este momento, The Warning empieza su ascenso. En 2015, las jovencísimas hermanas se apuntan un tanto mediático apareciendo en el programa de Ellen DeGeneres y, en 2017, publican su disco de debut, ‘XXI Century Blood’, que lleva al trío a tocar de telonero de The Killers en Monterrey. Su segundo álbum, ‘Queen of the Murder Scene’, ve la luz en 2018. ‘Survive’ y ‘Dust to Dust’ se cuentan entre los primeros grandes éxitos de The Warning antes de que el trío dé el paso, en 2020, de firmar por Lava Records, discográfica subsidiaria de Universal que le acompaña en su actual etapa.

Es ese año en que se edita ‘The Metallica Blacklist‘, el mastodóntico disco de colaboraciones y versiones de Metallica, en el que The Warning, cerrando círculo, aparece recuperando su versión de ‘Enter Sandman’ acompañadas de Alessia Cara. Sumando otro hito a su carrera después de telonear a Foo Fighters a principios de 2022, en verano de ese año se publica el tercer disco de las hermanas, ‘ERROR’, que da a The Warning sus primeras entradas en las listas rock de Billboard. Las escuchas multimillonarias de ‘Money’ o ‘Choke’, a las que se han agregado, este año, las del single suelto ‘More’, confirman que The Warning ha venido para quedarse.