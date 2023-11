Girls Aloud se reúne para una gira de 20 aniversario

Girls Aloud ha anunciado gira de reunión. ‘The Girls Aloud Show’ abrirá el 18 de mayo en Dublín y cerrará el 29 de junio en Liverpool. Las fechas confirmadas abarcan únicamente Reino Unido e Irlanda (Glastonbury, que se celebra del 26 al 30 de junio, encajaría por agenda). Las entradas para la gira de Girls Aloud se ponen a la venta el 1 de diciembre.

Girls Aloud es ahora el cuarteto formado por Cheryl Tweedy, Nadine Coyle, Kimberley Walsh y Nicola Roberts. Sarah Harding falleció en 2021 a consecuencia de un cáncer de mama.

En nota de prensa, Girls Aloud ha explicado que su vuelta a los escenarios se habló mucho antes de que Harding enfermara, pero que, una vez Harding recibió su diagnóstico, «nuestras prioridades cambiaron». Cuando Harding falleció, al grupo naturalmente le pareció «demasiado pronto» para reunirse. 2022 fue el año que marcó realmente el 20º aniversario de Girls Aloud.

Girls Aloud anunció parón indefinido en 2013, una vez finalizada su gira de éxitos ‘Ten’. El último álbum de estudio oficial de Girls Aloud, ‘Out of Control’, data de 2008. Por separado, sus integrantes han emprendido proyectos musicales: especialmente reivindicable era el disco de Nicola Roberts.

Acorde con UK Official Charts, Girls Aloud «no ha grabado» nuevo disco, pero el portal ni confirma ni desmiente que vaya a salir, al menos, un nuevo single. Se limita a informar de que el grupo «no ha anunciado nuevo material».

Sat 18 May – 3Arena Dublin

Mon 20 May – SSE Arena Belfast

Thurs 23 May – Manchester AO Arena

Fri 24 May – Manchester AO Arena

Mon 27 May – Cardiff Utilita Arena

Fri 31 May – Newcastle Utilita Arena

Sat 1 Jun – Newcastle Utilita Arena

Tues 4 Jun – Aberdeen P&J Live

Sat 8 Jun – Glasgow OVO Hydro

Weds 12 Jun – Nottingham Motorpoint Arena

Sat 15 Jun – Leeds First Direct Arena

Tues 18 Jun – Birmingham Resorts World Arena

Sat 22 Jun – London The O2

Sun 23 Jun – London The O2

Sat 29 Jun – Liverpool M&S Bank Arena