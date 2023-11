Cecilio G, Hofe x 4:40 y rusowsky, al Sound Isidro 2024

Sound Isidro cumple sus primeros 10 años y, para celebrar el aniversario de su décima edición, ha presentado un cartel con más de 30 nombres entre los que destacan Cecilio G, Hofe x 4:40 y rusowsky.

La edición se llevará a cabo en casi una veintena de salas del circuito madrileño de música en directo entre los meses de abril y junio de 2024. Entre los artistas confirmados también se encuentran Mushkaa, Finale, Nerve Agent, John Pollõn, Zuaraz, sistema de entretenimiento, Atención Tsunami, The Change, El Bobo de las 3000 o Ferran Palau.

El festival ha anunciado que estos 30 artistas no serán los únicos que se suban a los escenarios del Sound Isidro 2024, pues hay nombres que todavía no se han revelado. De momento, ya es posible comprar las entradas para quienes sí han sido anunciados.

Viernes 5 de abril: Mushkaa @ Shoko [entradas]

Viernes 5 de abril: Carmen Xía @ Café La Palma [entradas]

Sábado 6 de abril: Zuaraz @ Sala Villanos [entradas]

Sábado 6 de abril: Marala @ Clamores [entradas]

Lunes 8 de abril: Folly Group @ Maravillas Club [entradas]

Martes 9 de abril: Courting @ Maravillas Club [entradas]

Viernes 12 de abril: Mundo Prestigio @ Siroco [entradas]

Viernes 12 de abril: Hofe x 4:40 + Mirua @ El Sol [entradas]

Martes 16 de abril: Francis of Delirium @ Maravillas Club [entradas]

Viernes 19 de abril: Cecilio G @ Shoko [entradas]

Viernes 19 de abril: Casapalma @ Cadavra [entradas]

Sábado 20 de abril: airu @ Sala Vesta [entradas]

Jueves 25 de abril: Xina Mora @ Clamores [entradas]

Viernes 26 de abril: Nerve Agent @ BUT [entradas]

Viernes 26 de abril: Atención Tsunami @ El Sol [entradas]

Sábado 4 de mayo: Dellachaouen @ El Sótano [entradas]

Jueves 9 de mayo: Júlia Colom @ Clamores [entradas]

Viernes 10 de mayo: rusowsky @ La Riviera [entradas]

Viernes 10 de mayo: The Change @ The Bassement [entradas]

Sábado 11 de mayo: Quentin Gas & Los Zíngaros @ Siroco [entradas]

Jueves 16 de mayo: sistema de entretenimiento @ El Sol [entradas]

Viernes 17 de mayo: John Pollõn @ Shoko [entradas]

Viernes 17 de mayo: Bulego @ Hangar 48 [entradas]

Sábado 18 de mayo: Prison Affair + Finale @ BUT [entradas]

Sábado 18 de mayo: Playback Maracas @ Clamores [entradas]

Viernes 31 de mayo: kindapatri @ Clamores [entradas]

Viernes 31 de mayo: El Bobo de las 3000 @ El Sol [entradas]

Viernes 14 de junio: Ferran Palau @ Sala Villanos [entradas]

