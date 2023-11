Taylor Swift deja el final abierto en ‘Is It Over Now?’

El proceso de regrabaciones de Taylor Swift está volviendo a abrir muchos capítulos que se creían cerrados. No es para menos, pues la artista ha de regresar a sus eras pasadas para crear sus nuevas versiones, las Taylor’s Version, y recuperar así el control de su música. Sin embargo, por el camino también se están volviendo a recordar antiguas narrativas. Y, si por algo destaca la discografía de Taylor Swift, es sin duda por las historias que cuenta en sus canciones.

‘Is It Over Now?’ es uno de esos temas inéditos que la cantante descartó en su momento y que, aprovechando el proyecto de las regrabaciones, ahora ha visto la oportunidad perfecta para sacar «del baúl». Perteneciente a su quinto álbum de estudio pero relegada entonces, es la pista que cierra ‘1989 (Taylor’s Version)’, jugando de esta forma con el título de la canción: ¿ya se ha acabado?

Sin embargo, más allá de la referencia que deja con su posición en el tracklist, ‘Is It Over Now?’ trata sobre una relación en estado intermitente. «Cariño, ¿se había terminado entonces? ¿Y se ha terminado ahora?», canta Swift en el estribillo de uno de sus temas más mordaces. «¿Había terminado todo cuando ella se acostó en tu sofá? ¿Había terminado todo cuando él me desabrochó la blusa?», se pregunta la artista delatando la verdad de una pareja en llamas.

Pero, a diferencia de otras canciones de ‘1989’, la pluma de Swift alterna aquí su lado más vengativo con la vulnerabilidad producida por la traición, dando lugar a la honestidad más cruda. «Si tiene ojos azules, supongo que probablemente saldrás con ella / Sueñas con mi boca antes de que te llamara traidor mentiroso / Buscas en la cama de cada modelo algo más grande, cariño» pueden ser sus versos más atrevidos desde «Yo seguiré creciendo, pero tus amantes siguen teniendo mi edad» en ‘All Too Well (10 Minute Version)’.

No obstante, el mejor momento del tema es el puente, una de las grandes fortalezas de la artista. «¿Y pensaste que no te vería? Había luces parpadeantes / Al menos yo tuve la decencia de mantener mis noches fuera de vista», canta en el inicio del mismo, que llega a repetir hasta dos veces a lo largo de la canción. Es el puente, junto a las magníficas expresiones de su voz en segundo plano como los constantes «Pero no» o «Oh, Dios», lo que asciende la canción a otra dimensión.

Continuando la historia que cuenta en ‘Style’ o ‘Out of the Woods’, Taylor Swift proporciona en la fantástica ‘Is It Over Now?’ una mirada mucho más profunda y devastadora que viaja entre la incertidumbre, los celos y la lujuria. Probablemente los más curiosos ya sepan sobre qué relación habla la artista y cómo fue su final, pero ‘Is It Over Now?’ siempre dejará la pregunta en el aire.