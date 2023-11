Jacob Collier anuncia conciertos en España

El cantante, productor y multiinstrumentista británico Jacob Collier anuncia 2 grandes actuaciones en nuestro país. El artista estará presentando las canciones contenidas en el volumen 4 de su serie «Djesse», que saldrá en tan excéntrica fecha como el próximo 29 de febrero. Collier es conocido por sus colaboraciones con gente como Coldplay o Brandi Carlile y acumula hasta 5 Grammys, principalmente por sus arreglos. ‘Djesse Vol. 3’ fue nominado a Álbum del Año, aunque perdió contra ‘folklore’ de Taylor Swift.

Los conciertos españoles son el 3 de noviembre de 2024 en el WiZink Center de Madrid y el 4 de noviembre en el Sant Jordi Club de Barcelona. Las entradas estarán a la venta el viernes 1 de diciembre a las 10h en www.livenation.es, Ticketmaster.es y JacobCollier.com/Tour. Los registrados en www.livenation.es tendrán acceso a una preventa el jueves 30 de noviembre a las 18h.

La gira anunciada será con banda, y se produce muy poco después del lanzamiento de un nuevo single llamado ‘Witness Me’, en el que vuelve a tener colaboradores de lujo: Shawn Mendes, Stormzy y la leyenda del gospel Kirk Franklin. Previamente habíamos conocido adelantos como ‘Little Blue (feat. Brandi Carlile)’, ‘Wherever I Go (feat. Lawrence & Michael McDonald) o ‘WELLLL’. Entre las maravillas de otros discos que habíamos escuchado, la muy Prince ‘Time Alone With You’ y ‘All I Need’.







