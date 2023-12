Lana Del Rey versiona ‘Take Me Home, Country Road’

Lana Del Rey sigue publicando nueva música meses después del lanzamiento de su último disco, ‘Did you know that there’s a tunnel under Ocesn Blvd’, evidentemente, uno de los mejores discos de 2023, incluido en el Anuario 2023 de JENESAISPOP.

Después de lanzar el viral ‘Say Yes to Heaven’, de colaborar en varios temas del disco de su padre, y de aparecer en ‘Suburban House’ de Holly Macve y en ‘Alma Mater‘ de Bleachers, Lana Del Rey edita nuevo single, en este caso, un cover de ‘Take Me Home, Country Road’ de John Denver.

- Publicidad -

Acompañada de un piano, bajo la producción de Zach Dawes, Lana canta ‘Take Me Home, Country Road’ con gran sentimiento, antes de que se le una un coro. La canción es un homenaje a West Virginia, donde Lana ha actuado este otoño. La versión original de John Denver llegó al segundo puesto del Billboard Hot 100 en 1971, y es una de sus canciones insignia.

‘Take Me Home, Country Road’ no es la única canción que Lana ha versionado recientemente. Desde Graceland, Del Rey ha interpretado ‘Unchained Melody’, la famosísima composición de los Righteous Brothers, en el especial navideño dedicado a Elvis.





- Publicidad -