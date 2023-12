KISS seguirán dando conciertos como avatares digitales

KISS ha realizado dos grandes revelaciones este sábado durante su concierto celebrado en el Madison Square Garden de Nueva York. En primer lugar, KISS ha anunciado que este concierto ha sido el último de su carrera. «Este es nuestro show final» han sido sus palabras. Sin embargo, KISS ha añadido que el grupo no dejará de ofrecer conciertos, pues pasa a ser virtual. Sus integrantes -Paul Stanley, Gene Simmons, Tommy Thayer y Eric Singer- serán reemplazados por sus avatares digitales.

Los avatares ya existen y han sido creados por la misma compañía que ha llevado a la realidad los hologramas de ABBA, es decir, la empresa de George Lucas Industrial Light & Magic, en colaboración con el Pophouse Entertainment Group.

En un vídeo promocional, KISS anuncia que «una nueva era comienza». Y Paul Stanley ofrece unas palabras acerca de esta sorprendente reinvención de la banda autora de ‘I Was Made for Lovin’ You’. «Lo que hemos logrado ha sido asombroso, pero no es suficiente. La banda merece seguir existiendo porque es más grande que nosotros. Nos emociona dar el siguiente paso y ver a KISS inmortalizado».

Gene Simmons añade: «Podemos ser eternamente jóvenes e icónicos llevándonos a lugares que nunca habíamos soñado antes. La tecnología hará que Paul salte más alto de lo que ha hecho antes… El futuro es tan emocionante. Si piensas que te vas a deshacer de nosotros, me temo que eso no va a suceder».



