Take That venden una barbaridad en Reino Unido

Como si siguiéramos en 1996, Take That han vuelto a arrasar en su país, Reino Unido. Su nuevo álbum ‘This Life’ -el tercero que lanzan como trío- consigue uno de los números 1 más abultados del año. Y es que este disco ha vendido hasta 116.163 copias en una semana. Tan solo un álbum ha logrado vender más en 2023 en las islas británicas: ‘1989 (Taylor’s Version)‘ despachó 184.965 unidades en sus primeros 7 días.

El álbum de Take That ha vendido 108.000 CD’s, 5.000 vinilos y 300 cassettes. Además, ha producido 2.000 descargas en portales de venta tipo iTunes. Eso sí, su streaming es muy bajo: tan solo el equivalente a 1.400 copias. Las 116.000 copias son más que todo el top 18 de discos combinado. De cada 100 copias que se han vendido esta semana en UK, 18 han sido de este disco de Take That.

- Publicidad -

Esto supone el 9º número 1 del año de Take That a lo largo de 4 décadas. Empatan así con Coldplay a números 1 en álbumes, quedando solo por detrás de los Beatles (15 discos número 1), los Rolling (12) y Queen (10). Los anteriores fueron ‘Everything Changes’ (1993), ‘Nobody Else’ (1995), ‘Greatest Hits’ (1996), ‘Beautiful World’ (2006), ‘The Circus’ (2008), ‘Progress’ (2010), ‘III’ (2014) y ‘Odyssey’ (2018).

Eso sí, su propio récord de ventas queda lejos de batir y seguramente ya nunca se batirá. ‘Progress’, el disco en el que se reunían con Robbie Williams, llegó a vender 518.601 copias en su primera semana durante 2010. Es la tercera mejor cifra en una semana de todo el siglo XXI, tras ’25’ de Adele (800.307) y ‘Divide’ de Ed Sheeran (671.542).

- Publicidad -

Curiosamente, ningún single de Take That aparece en el top 100: sus fans son del formato físico y, como decimos, el streaming de todo el álbum es más bien bajito. Os recordamos que hace unas semanas teníamos la suerte de entrevistar a Take That. Nos decía Gary Barlow: «Nosotros estamos más sorprendidos que nadie de seguir aquí. Es una locura. La industria musical es muy dura. Tener éxito con un disco, una vez en tu vida, es una cosa, pero mantener una carrera durante 30 años no es nada fácil. Volvería a lo que he dicho antes: creo que lo importante es seguir haciendo música y esperar que la gente conecte con ella. Por alguna razón el público quiere que sigamos ahí para ellos, y nosotros vamos a seguir haciendo lo que hacemos lo mejor que podamos».