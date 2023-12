Dua Lipa prioriza la «longevidad» sobre el «hit instantáneo»

Aunque Dua Lipa sí fue número 1 en JENESAISPOP con ‘Houdini’, el single principal de su próximo disco, lo cierto es que el rendimiento actual del tema parece indicar que no aspira a mucho más. En Estados Unidos, donde debutó en la posición 11, ya ha bajado hasta la 33. En Reino Unido, si bien la caída no ha sido tan grande, también ha descendido de la segunda posición a la décima. Y el huracán de villancicos que se avecina durante todo diciembre no favorece las previsiones.

Aun así, Dua Lipa se siente esperanzada. En una entrevista para Los Angeles Times, la artista confiesa que ha aprendido a ser paciente con respecto a la respuesta del público a su propia música. «Mis canciones suelen tener un crecimiento muy lento pero estable a lo largo del tiempo», le dice al medio sonriendo. «Siempre hay algo raro en ellas que hace que, cuanto más las escuches, la gente quiera escucharlas más. Crecen lentamente, pero se quedan. Y eso es lo único que quiero: creo que la longevidad es más importante que el éxito instantáneo».

«Me he dado cuenta de que las cosas que me gustan no son tan características de las canciones pop», comenta Dua Lipa en alusión a la estabiliad de sus anteriores hits. Esto la lleva a reflexionar sobre cómo ello guarda relación con su estilo musical: «Son canciones pop, sin duda, pero la forma en que son las melodías, o la forma en que me gusta que sean los arreglos, no es la habitual en una canción pop. La gente tarda un poco en entenderlo».

Se espera que la artista publique su tercer álbum de estudio en la primera mitad de 2024, donde se alejará de su antiguo sonido tal y como ha desvelado a Los Angeles Times. Servirá como continuación de ‘Future Nostalgia’, su anterior trabajo discográfico.

