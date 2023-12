Emily Burns es la amante en el pop soft de ‘Cheating on Her’

Emily Burns es una cantante británica, nacida en Escocia, que lleva publicando música oficialmente desde 2016. En 2018, Burns publicó su minidisco de debut, ‘Seven Scenes from the Same Summer’, sonando al pop tropical de la época. Justin Bieber, Selena Gomez y Julia Michaels podían ser influencias en unas canciones que podían sonar tan tímidas y acolchadas como ‘Test Drive’.

Después, en 2019, Burns lanzó ‘Is It Just Me?’, una sentimental balada que le daría su mayor éxito, pues, sumando las reproducciones de la versión original, con las del remix con JP Cooper, supera los 100 millones de reproducciones.

A continuación, han llegado al mercado algunos singles de Emily Burns, como la balada ‘Balcony Floor’, pero si hay un disco de debut oficial en camino, Burns se lo está tomando con calma. De momento ha publicado un llamativo single que puede estar apuntando (o no) al lanzamiento de un proyecto mayor.

‘Cheating on Her’ no se divorcia completamente del sonido de electropop mono, táctil y soft del primer disco de Emily Burns, pero logra ser mucho más interesante añadiendo una guitarra eléctrica y afinando el sonido como si fuera algo parecido a la tercera Tove sueca. Y la composición es digna de ser nuestra Canción Del Día de hoy.

«Sé que le has engañado a ella, pero la has engañado conmigo» es la frase del estribillo que revela el concepto de ‘Cheating on Her’. En la canción, Emily se debate entre el terror de que ambos sean descubiertos y la tentación de satisfacer sus propios deseos: «Dicen que lo que das, se te devuelve, y me temo que ahora me toca a mí» es una de las reflexiones que deja en la letra, para después añadir: «pero es difícil olvidar cómo nos conocimos, y la emoción de tocarnos por primera vez».

Emily recuerda «las mentiras, el sexo, actuar fría delante de los ojos de ella, hacer la cama de nuevo y largarme con el coche pitando». No huye de la culpa: «eres un cabrón y yo una zorra, deberíamos estar avergonzados», canta. Ella, al menos, convierte el dolor en una pequeña gema pop.