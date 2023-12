Filtrados los títulos de las 16 canciones de Benidorm Fest 2024

Benidorm Fest ha abierto hoy su tienda oficial, donde puede reservarse el CD que contendrá las 16 canciones de su edición de 2024. Las canciones se publicarán oficialmente el 14 de diciembre. Sin embargo, el lanzamiento de la preventa ha provocado que los títulos de las 16 pistas se filtren (supuestamente por error) a la red.

Así, medios como Formula TV o el periódico valenciano Levante reproducen ya el tracklist oficial de Benidorm Fest 2024, el cual ya no está disponible en la web oficial. Miss Caffeina cantarán ‘Bla bla bla’, Angy ‘Sé quién soy’, Marlena ‘Amor de verano’… ‘Remitente’ de Maria Peláe ya se puede escuchar, pues se publicó hace unos meses en su disco ‘Al Baño María’.

Entre las curiosidades se encuentra un tema llamado ‘Zorra’, el de Nebulossa, uno escrito en inglés, ‘Here to Stay’, de Sofía Coll, y la promesa del «cuarto de cuerda» de ‘Dos extraños’ de St. Pedro, pero nada de onomatopeyas ni títulos extraños como los del año pasado.

Almácor: Brillos Platino

Angy Fernández: Sé quién soy

Dellacruz: Beso en la mañana

Jorge González: Caliente

Lérica: Astronauta

Mantra: Me vas a ver

María Peláe: Remitente

Marlena: Amor de verano

Miss Caffeina: Bla, bla, bla

Nebulossa: Zorra

Noan: Te echo de –

Quique Niza: Prisionero

Roger Padrós: El Temps

Sofía Coll: Here to stay

St. Pedro: Dos Extraños (Cuarto de Cuerda)

Yoli Saa: No se me olvida

