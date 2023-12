Tracklist del disco conjunto de Ty Dolla $ign y Kanye West

Lo siguiente que escucharemos de Kanye West parece que será un disco conjunto con Ty Dolla $ign. Se desconoce su fecha de lanzamiento, se desconoce si será un álbum sorpresa esta Navidad, pero sí conocemos desde ya su tracklist definitivo.

Ty Dolla $ign acaba de compartirlo en las redes, revelando que el disco incluirá ’Vultures’, un tema que se ha radiado en una emisora de Chicago (aunque no se ha subido a plataformas, ha aparecido de manera ilegal en Youtube), y también la esperada ’New Body’. Esta última es una colaboración de ambos artistas con Nicki Minaj, de la que se lleva hablando desde el año 2018, como informa Billboard.

Este será el 3º disco colaborativo editado por Ty Dolla $ign, tras los publicados junto a Jeremih y Dvsn. Y el sexto en total. El último solo, titulado ’Featuring Ty Dolla Sign’ (en la imagen), llegó a ser top 4 en el Billboard 200, su mejor resultado hasta ahora.

1. Everybody

2. Back To Me

3. Fuk Sumn

4. Time Moving Slow

5. Beg Forgiveness

6. So Good

7. Paid

8. Timbo Freestyle

9. Slide

10. New Body

11. Prom

12. Vultures

13. Lifestyle

14. Drunk

15. Worship

16. River

17. Gun To My Head

18. Unlock



