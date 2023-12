Cardi B confirma su ruptura con Offset

Una semana después de que ambos dejaran de seguirse en Instagram, Cardi B ha confirmado su ruptura con Offset. Lo ha hecho a través de un directo de Instagram, donde ha dado la razón a los rumores y ha desvelado que está soltera tras 6 años desde su boda con el rapero, con quien tiene 2 hijos en común.

La artista ha confesado que no sabía «cómo decirle al mundo» que volvía a estar soltera, pero que había tenido «una señal»: «La última vez que salí en directo quería decíroslo, pero no sabía cómo, así que cambié de idea». «Quiero empezar 2024 como si estuviera nueva, abierta», añadió. «No sé. Tengo curiosidad por una nueva vida, por un nuevo comienzo. Y sí, estoy emocionada».

Según los rumores, «la señal» a la que se refiere Cardi B ha podido ser un tuit borrado de Blueface en el que afirmaba que su exnovia y madre de su hijo, Chrisean, había intimado con Offset. A esto añadió que Chrisean se había enrollado con Offset en la casa de Offset y Cardi en noviembre.

Offset no ha tardado en manifestarse al respecto, y lo ha hecho a través de X, donde ha negado dichas acusaciones: «Nunca he hablado ni tocado a esa señora», ha escrito en una publicación. «¡Habla de verdad hombre, necesitas ayuda!».

Cardi B confirms that her and Offset are no longer together, and that she has been single for a while now 👀 pic.twitter.com/JZ4FNrtXxk

— Daily Loud (@DailyLoud) December 11, 2023