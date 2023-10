¿Dónde está el disco de Cardi B?

El disco de Cardi B era uno de los discos más esperados de 2020. Tras el lanzamiento de ‘WAP’ junto a Megan Thee Stallion en agosto de ese mismo año, las expectativas por el segundo trabajo discográfico de la rapera estaban por las nubes. La cantante, sin embargo, pedía paciencia. Y hoy, tres años después de aquello, sigue sin haber novedades al respecto.

En realidad, el lanzamiento de su próximo álbum parecía inminente en aquel entonces porque Cardi B publicó hasta dos canciones del mismo. Al éxito en el que se convirtió ‘WAP’ le continuó ‘Up’ en febrero de 2021. De hecho, la artista decidió no presentar ‘WAP’ a los Grammy para hacerlo al año siguiente como parte de la campaña del nuevo disco, que nunca llegaría a ser anunciado.

Hasta ahora, poca más información se ha tenido sobre el próximo trabajo de la rapera, salvo sus apariciones en algunas entrevistas donde afirmaba que llegaría «muy pronto». Sin embargo, Cardi B ha aparecido esta noche en redes para publicar algunos tuits contundentes sobre el disco y borrarlos a los pocos minutos.

Entre los mensajes más extraños que ha dejado la cantante son «NO HAY ÁLBUM» y «NO QUIERO HACER MÚSICA». Su reacción ha sido provocada por algunos comentarios negativos acerca de la nueva música que Cardi B había compartido en Instagram. El adelanto mostrado por la artista no ha tenido un buen recibimiento por algunos de sus seguidores y Cardi B no tardó en manifestar su enfado en la red social.

La rapera se encuentra actualmente promocionando su último single, ‘Bongos’. Lo publicó el 22 de septiembre de la mano, de nuevo, de Megan Thee Stallion, aunque su éxito está siendo bastante discreto. Si ese lanzamiento podía haber sido una señal de que el álbum estaba más cerca que nunca, sus recientes tuits eliminados parecen indicar lo contrario.

“I Don’t Want To Do Music”, “There’s No Album”, “I just wanna put a b*let in my head”

-Cardi B says in a series of deleted tweets to fans who had mixed reactions to music she shared https://t.co/eIegb0ZGOv pic.twitter.com/uEWdlJJkWI

