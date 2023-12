Beyoncé, acusada de robar los visuales de ‘Renaissance Tour’

El artista japonés Hajime Sorayama, muy conocido por sus ilustraciones de robots femeninos, ha acusado a Beyoncé de usar su arte sin autorización en los visuales de la gira de ‘Renaissance‘.

«Hey Beyoncé, me podrías haber pedido permiso «oficialmente», así podría haber hecho un trabajo mejor para ti, como hizo mi amigo The Weeknd», ha escrito Soroyama en su cuenta oficial de Instagram, donde ha colgado imágenes de la gira de ‘Renaissance’, acompañadas de algunas de sus ilustraciones.

En cuanto a Beyoncé, Soroyama parece referirse, en concreto, al casco de color cromado que lleva puesto la cantante de Houston en uno de los vídeos utilizados durante la gira, en la canción ‘Break My Soul’, para más señas. El casco es extremadamente similar al dibujado por Soroyama en algunas de sus ilustraciones más populares.

Beyoncé, quien no es conocida por meterse en polémicas, no ha comentado sobre la acusación de Soroyama. Sus fans, no obstante, han salido en defensa de la cantante, recordando que, en 2007, Knowles ya apareció vestida de robot en una gira, y señalando que la obra de Soroyama parece haberse inspirado también en obras previas, como la icónica película de ciencia ficción de 1927 ‘Metropolis‘, poniendo en entredicho la originalidad del artista nipón.

Beyoncé acaba de estrenar la película de la gira de ‘Renaissance’. La cinta no solo exhibe el concierto, sino que, también, muestra imágenes de la vida personal de Beyoncé, y está siendo un éxito en taquilla: en su primera semana ha recaudado 21 millones de dólares.

Beyoncé ha celebrado el estreno de la película de ‘Renaissance Tour’ lanzando una curiosa canción nueva. ‘My House’ parece ser un descarte de ‘Renaissance’, pero lo seguro es que es una de las canciones más agresivas que ha publicado la artista. Perfecta para el voguing, pues mezcla hip-hop y música dance, pero también para hacerse el hooligan gracias a ese engorilado coro masculino, la canción incluye un mensaje inspirado en RuPaul: «siempre os amaré, pero nunca esperaré que me améis a mí, si no os queréis a vosotros primero».

Volviendo atrás en el tiempo, hoy 13 de diciembre se cumplen 10 años desde el lanzamiento de ‘BEYONCÉ‘, el histórico álbum de Beyoncé de 2013. Knowles ha celebrado la efeméride colgando un vídeo en Instagram, donde ya reúne comentarios de su hermana Solange («¡historia!») o de Caroline Polachek, quien afirma que ‘BEYONCÉ’ «inventó el nuevo paradigma del pop». Por supuesto, Polachek es co-autora de una de las pistas incluidas en el largo, ‘No Angel’.

Publicado por sorpresa en diciembre de 2013, ‘BEYONCÉ’ puso de moda la práctica de publicar grandes lanzamientos sin previo aviso. Pero, sobre todo, ‘BEYONCÉ’ marcó un antes y un después en la carrera de Beyoncé a nivel creativo, siendo la primera de sus siguientes grandes obras maestras perfectamente conceptualizadas y cerradas de principio a fin. Beyoncé pasaría, a partir de ese momento, a convertirse en una de las grandes creadoras de álbumes de nuestra era, siendo ‘Renaissance’ por supuesto la última expresión de Knowles en este sentido.