Beyoncé anuncia la película del Renaissance Tour

Si hace tan solo unas semanas conocíamos que Beyoncé estrenaría en diciembre una película sobre su Renaissance Tour, hoy se han confirmado nuevos detalles respecto a su estreno y se ha desvelado el póster oficial.

Beyoncé anunció la película de su gira en mitad de su último concierto en Kansas City a principios de este mes, donde también mostró el tráiler. La película, que contendrá principalmente actuaciones de la artista, incluirá imágenes de los visuales de ‘Renaissance’, de su gira, así como imágenes documentales detrás del escenario.

La película de la gira del que para JENESAISPOP fue el segundo mejor álbum de 2022 también llegará a España. Según se ha podido saber hoy, la película se estrenará en todo el mundo el 1 de diciembre, con entradas a la venta a partir del 9 de noviembre.

Beyoncé sigue el acuerdo que Taylor Swift, con el estreno de la película de su The Eras Tour, hizo con la cadena de cines AMC Entertainment. Ignorando a las grandes distribuidoras como Universal, Disney o Paramount, la película se estrenará directamente en las salas de cine sin pasar por intermediarios.

Para conocer más detalles sobre la película habrá que esperar hasta las dos premieres que ya hay programadas. La primera de ellas tendrá lugar en Los Angeles el 25 de noviembre, posiblemente en el mismo edificio de AMC en el que Taylor Swift hizo su premiere con la propia Beyoncé como invitada. La segunda, el 30 de ese mismo mes en Londres.

