Taylor Swift con Beyoncé, Olivia con St. Vincent y Tori Amos…

Compartimos una nueva edición de nuestra sección «10 Fotos Que» con algunas de las fotos que más nos han divertido o sorprendido en redes sociales.

Taylor Swift con Beyoncé

Estos días se ha celebrado en Los Ángeles el estreno de ‘The Eras Tour’, la película que documenta la última (y actual) gira de Taylor Swift. Entre las estrellas invitadas ha estado nada menos que Beyoncé, y las dos han posado juntas en esta imagen que derrocha poderío por todos lados. Beyoncé, además, está a punto de estrenar su propia película, la de la gira de ‘Renaissance’.

- Publicidad -

Britney Spears con J Balvin y Maluma

Aún más curioso ha sido el breve encuentro protagonizado por Britney Spears, J Balvin y Maluma. Britney acaba de hacer una parada en Nueva York y se ha tomado unas copas con las dos superestrellas de la música latina. En el nuevo trío imaginado de ‘3’, Maluma parece el amante desterrado. Según TMZ, Britney, Balvin y Maluma han hablado de música y de ‘The Woman in Me’, el libro de Britney, que sale el próximo martes.

- Publicidad -

Lady Gaga y Joe Biden

Lady Gaga ha vuelto a reunirse con Joe Biden, presidente de Estados Unidos. La imagen de los dos posando en Washington se ha publicado ahora, pero se tomó el mes pasado. Como se anunció hace unos meses, Gaga ha sido nombrada codirectora del Comité de Artes y Humanidades del Presidente (PCAH, en inglés), junto al productor audiovisual Bruce Cohen.

Lady Gaga and President Biden in newly shared photo. pic.twitter.com/2a5SjGGjUm — Pop Crave (@PopCrave) October 10, 2023

- Publicidad -

Sia y Jennifer Lopez

Más encuentros curiosos. Jamás en los tiempos de ‘Breathe’ habríamos imaginado que ver a Sia y a Jennifer Lopez juntas sería lo más normal del mundo, pero Sia es hace rato una de las mayores superestrellas globales, y J Lo… siempre lo ha sido. Aquí, Sia y J Lo, que ya trabajaran juntas en la canción ‘Expertease’, posan juntos en los Hollywood Beauty Awards.

Viva Suecia… e Islandia

«Ser Islandia fue un error / tú sólo querías calor», cantaban McEnroe en ‘Islandia’. Muchos años después, otro grupo nacional se empapa de cultura islandesa, viajando al país de los volcanes y los fiordos. Se llaman Viva Suecia, pero hoy dicen Viva Islandia y pasan las vacaciones en «uno de los países más bonitos del planeta».

Las cintas de Garbage

Muchas de las publicaciones en redes de Shirley Manson miran al pasado. En una de las más recientes, la líder de Garbage muestra algunas de las cintas de casete que posee en su colección, no solo de Garbage, sino también de Liz Phair, Cranberries, No Doubt, Letters to Cleo, The Breeders y Hole. Todos ellos grupos de los 90 liderados por mujeres, porque, en palabras de Manson, los 90 fueron una «buena década paras las mujeres maleducadas».

Las amigas de Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo es otra de las mayores superestrellas actuales, pero sus influencias siempre han sido alternativas. Recientemente, Olivia ha posado junto a St. Vincent y Tori Amos, y también con Phoebe Bridgers. Curiosamente, acaba de revelarse que St. Vincent ha co-escrito una canción inédita de ‘GUTS’, que Olivia acaba de estrenar en directo, ‘Obsessed’.

Olivia Rodrigo tells Zane Lowe on Apple Music 1 about meeting Phoebe Bridgers: “I think she's so smart and obviously such a brilliant songwriter, but she's just really, really gracious and really down to earth, and it's been really nice to have some interactions with her.” pic.twitter.com/gK77AoiIF2 — Pop Crave (@PopCrave) September 9, 2023

Charli XCX defiende a Sam Smith

Charli y Sam están a punto de lanzar un single conjunto llamado ‘In the City’. En un vídeo subido a TikTok, Charli cuenta que la noticia de su colaboración con Sam ha provocado que su colaborador reciba una ola de insultos en redes, y ha salido a defenderle: «Nunca en mi vida he visto a alguien recibir tanto odio en los comentarios. Sam, te quiero y amo la canción que hemos hecho juntos».

Charli I love you I love you I love you I love you and I love sam smith idc what anyone says their music is so good pic.twitter.com/JpL78nTvNd — ally౨ৎ (@americalikesher) October 18, 2023

FKA twigs en el ‘Celebration Tour’

La gira ‘The Celebration Tour’ de Madonna ha arrancado en Londres dejando momentos como la participación de FKA twigs en el segmento del show dedicado al voguing. Madonnna y Tahliah ya se habían dejado ver juntas en alguna ocasión, pero ahora han colaborado en vivo y en directo. FKA baila sensualmente en la silla y se morrea con uno de los bailarines, acompañada de Madonna, mientras Bob the Drag Queen anima el ambiente.

Another video of fka twigs onstage at the Madonna tour 🖤https://t.co/cVjL7nVmFp pic.twitter.com/K6AHuDoy0v — imogen (@twenty22tooo) October 17, 2023

Lourdes Leon, Ice Spice y Kali Uchis

Los first row de las grandes pasarelas suelen dejar encuentros de estrellas que jamás habrías imaginado ver juntas.

En el reciente Dion Lee show, alguien ha decidido sentar juntas a Ice Spice, Kali Uchis y Lourdes Leon, y el resultado ha sido una imagen como esta.