Paramore deja incertidumbre sobre su futuro

Paramore ha generado alboroto entre sus seguidores tras una story publicada en su cuenta de Instagram. El grupo conformado por Hayley Williams, Taylor York y Zac Farro, que ha tenido sus idas y venidas a lo largo de los años, parece que vuelve a crear incertidumbre en torno a su futuro.

La banda publicó este comunicado en la plataforma sin ningún contexto: «Ahora que Paramore ha pasado un año de gira con su ‘This Is Why’ (y asegurándose de cuidarse bien mientras tanto), un capítulo de la carrera de la banda ha llegado a su fin. Han cumplido todas las obligaciones con la discográfica y son agentes libres. En cuanto al futuro de Paramore, los tres miembros han coincidido en que hay un nivel de incertidumbre».

El futuro del grupo podría estar pendiendo de un hilo tras cumplir su contrato con la discográfica. Sin embargo, la story que publicaba Paramore en Instagram es un extracto de una entrevista concedida a UPROXX. En esta entrevista, el texto es mucho más largo y continúa tras el extracto anterior: «Pero una cosa es segura: seguirán juntos y seguirán divirtiéndose. ‘Lo único que importa es que seguiremos siendo la comunidad del otro’, dice Williams. Farro está de acuerdo: ‘Solo espero que podamos seguir construyendo el imperio Paramore y después gobernar el mundo’. Y dondequiera que acaben, la enorme comunidad de fans que Paramore ha conseguido también estará ahí para ellos».

Si bien el texto completo es claro y niega cualquier posibilidad de una ruptura en un futuro cercano, es llamativo la selección del texto que ha hecho Paramore para publicar en Instagram, sin aclarar que forma parte de una entrevista más larga o explicar algún otro detalle. El grupo, no obstante, tiene todavía grandes objetivos en camino: el próximo verano servirán como teloneros del The Eras Tour de Taylor Swift en su paso por Europa.

Paramore have posted a story to their Instagram stating "there's a level of uncertainty" in regards to the future of the band… pic.twitter.com/8XIywMmorn

— State of the Scene (@SOTSPodcast) December 14, 2023