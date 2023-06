Hayley Williams se disculpa con los fans que echó de un show

Hayley Williams echó a dos fans de la pista durante el concierto de Paramore en el Madison Square Garden en su ‘This is Why’ tour. El grupo hizo dos sold-out, pero el incidente que provocó que Williams tuviese que echar a dos personas del público por una pelea ha manchado ese recuerdo para la banda.

Paramore se toma muy en serio el diálogo entre banda y público en todos sus shows. No es raro que un incidente así (pelea o simplemente discrepancia) fuese rechazado por la banda, e incluso castigado. Obviamente, todo esto fue grabado por el resto de asistentes, y posteriormente se hizo viral en TikTok. Aunque los fans se lo agradecían, la cantante se arrepintió.

Según Rolling Stone, Willams escribía después del concierto esto en redes sociales: «No puedo dejar de pensar que abusé de mi responsabilidad y de la plataforma que tenía en ese momento. De que herí a esas dos personas de una forma que perdurará más allá de la incomodidad del momento. Cuando vi sus caras en el vídeo, no vi las sonrisas engreídas que algunos comentarios decían. Vi vergüenza, lloré por ellos. No he dejado de pensar en ellos. Si sois esas dos personas… siento la vergüenza o el bochorno. No digo que estuviese bien la forma de actuar que tuvisteis pero siento haber manejado la situación como un árbitro del mismo tipo de cultura de cancelación que no enseña ni lidera».

Durante la actuación sucedió en un momento, mientras la banda tocaba ‘Figure 8’, pero parece que para la cantante fue algo más que eso. Para ella ha sido un recordatorio de cómo abordar el conflicto de mejor manera.