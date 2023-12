Céline Dion ha «perdido el control de sus músculos»

Las noticias acerca del estado de salud de Céline Dion no son las mejores que cabría esperar. Dion, diagnosticada con el síndrome de la persona rígida, un desorden neurológico que provoca espasmos, ha «perdido el control sobre sus músculos», ha confirmado su hermana Claudette a la prensa canadiense. Céline está médicamente «en las mejores manos», pero Claudette explica que, al tratarse de una enfermedad rara, «no encontramos ninguna medicina que funcione», por lo que Céline «no mejora y necesita cuidados continuos». Sin embargo, Claudette afirma que «es importante tener esperanza».

Claudette ha explicado que “lo que me duele es que (Céline) siempre ha sido muy disciplinada» y ha añadido que un regreso de Céline a los escenarios próximamente es improbable. «Es cierto que, en nuestros sueños, la idea es volver a los escenarios. ¿En qué estado? No lo sabemos», ha declarado. «Las cuerdas vocales son músculos y el corazón también es un músculo. Esto es lo que más me preocupa. Y dado que es un caso entre un millón, los científicos no han investigado mucho”.

- Publicidad -

Céline anunció que padecía el síndrome de la persona rígida en diciembre de 2022. En ese momento, Céline posponía su gira mundial por tercera vez. El pasado mes de mayo, sin embargo, Dion canceló la gira definitivamente para centrarse en tratar su enfermedad. Por ello, la canadiense se encuentra retirada de los escenarios de manera indefinida.

En aquel comunicado, Céline narraba su experiencia con la enfermedad de primera mano. «Los espasmos afectan a todos los aspectos de mi vida, a veces me dificultan hasta el caminar y tampoco me permiten usar las cuerdas vocales como lo hacía antes”, contaba la artista.

- Publicidad -

Céline hizo su primera aparición pública en tres años el pasado mes de noviembre, acudiendo a un partido de hockey en Nevada junto a su hijo de 22 años, Rene-Charles.