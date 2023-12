¿Perderá más fuelle aún Benidorm Fest en 2024?

Tres días después de su estreno, ninguna canción de Benidorm Fest supera aún las 200.000 reproducciones en Spotify. De momento, ninguna se ha viralizado a lo grande. Ninguna canción ha llegado al top 200 de Spotify España ni se la espera ni mucho menos por el top 100 oficial de Promusicae, pese a la exposición que se supone al formato. Por comparación, ‘Ay mamá’ de Rigoberta Bandini quedó a las puertas del top 50 el primer día. El año pasado, Fusa Nocta sí llegaba al top 200 nada más salir, aunque por los pelos. Hay que recordar que fenómenos como ‘Nochentera’ se labraron muy poco a poco, por lo que todavía alguna de las 16 canciones aspirantes a representar a España en Eurovisión podría dar la campanada en semanas venideras. Pero de momento, digamos que no hemos empezado con muy buen pie.

En el nuevo capítulo de REVELACIÓN O TIMO, el podcast de JENESAISPOP hablamos en primer lugar de la extraña selección de participantes, con artistas totalmente desconocidos y de dudosa calidad, otros solapándose en estilo como Dellacruz y Almácor, y otros tan ajenos a las últimas tendencias musicales como Jorge González. Su ‘Caliente’ podría haber estado incluido en un disco de Ricky Martin de 1999.

Lérica y Marlena sí contaban con 1 millón de oyentes en Spotify pero van a sudar mucha tinta para que estas se conviertan en las canciones más representativas de su carrera. Parece que de momento no han caído en las playlists adecuadas. Más o menos lo mismo podemos decir de Miss Caffeina, Mantra, Angy y Maria Peláe, cuyos públicos de momento lucen un poco enajenados de Benidorm Fest, o al menos de estas canciones. Parece que algunos de ellos no llegarán a la final, pues obviamente no hay espacio para los 16.

Quienes sí están ganando seguidores de manera muy obvia son Nebulossa, que partían con la ventaja del desconocimiento absoluto del gran público. Es cuestión de horas que ‘Zorra’ sea la canción más escuchadas de toda su carrera. También podemos considerar un pequeño mini viral el tema de Sofia Coll, compuesto por Nacho Canut, y que sí podría ser también su tema más relevante a la larga. Igualmente tiene mucho que ganar -en menor medida porque él es un fichaje de Interscope y tenía más proyección previa- st. Pedro, de momento favorito de nuestros usuarios con su bolero.

Comentamos también las canciones de Roger Padrós, Yoly Saa, Quique Niza y Noan, aparentemente sin muchísimas opciones de llegar a la final, a falta de comprobar sus puestas en escena y sus voces.

