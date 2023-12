Isla de Caras llevan al dream-pop a Miguel Bosé, C. Tangana, Luis Miguel…

Isla de Caras es un quinteto de Buenos Aires que lleva en activo desde 2017. Amasando con mimo un sonido que se ubica a medio camino entre el indie-pop y el dream-pop, Isla de Caras no es exactamente una banda revelación, pues lleva ya tres álbumes publicados, pero ningún fan de grupos de culto como Men I Trust o Pearly Drops debería perdérsela.

El sonido ensoñador de Isla de Caras -sus integrantes son Lautaro Cura, Nicolás Teubal, Santiago Martínez, Salvador Colombo y Francisco Nicholson- se deja empapar lo mismo por guitarras que por teclados. El synth-pop lo-fi de ‘Tu droga favorita’ puede convertirse en tu droga favorita, el «easy disco» de ‘Despacio’ es igual de cautivador, ‘Pertanaire’ se atreve con unas texturas próximas a Morcheeba, y los ecos de Real Estate o Youth Lagoon se hacen patentes en ‘Todo el universo’, otro de sus temas estrella.

Con sus tres discos editados, ‘Chango’ (2018), ‘Una caricia’ (2021) y ‘Gran Turismo’ (2023), Isla de Caras se ha ganado un abultado público sobre todo en América Latina. Algunos de sus singles, como ‘Despacio’ o ‘Pertanaire’, suman varios millones de escuchas solo en Spotify. Y ‘Chango’ ha llegado a ser editado en formato físico en el sello japonés P-Vine, que ha llamado al disco «una obra maestra de Sudamérica, un paraíso indie-pop», acorde a su biografía oficial.

Cerrando 2023, Isla de Caras acaba de publicar nuevo epé bajo el paraguas de la distribuidora OneRPM. El minidisco recibe el nombre de ‘Flores robadas’ porque se compone de versiones, siendo un homenaje evidente al pop hispano de todo pelaje. El grupo bonaerense no va a lo fácil. En sus manos, ‘Si tú no vuelves’ de Miguel Bosé y Shakira parece de Cigarettes After Sex, y el grupo no puede llevar más a su terreno ‘Te olvidaste‘ de C. Tangana y Omar Apollo, sin renunciar a su base tradicional.

‘Flores robadas’ incluye otras versiones curiosas de ‘Dame’ de Luis Miguel y ‘Mi historia entre tus manos’ de Gianluca Grigani, además de dos cortes originales de Isla de Caras, ‘Todo el universo’ con BLAIR y la maqueta de ‘Culto de voyeurs’.