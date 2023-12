Lorde empieza a sumergirse en su nueva era

Lorde es una de las artistas más esperadas de cara al próximo año. El lanzamiento de ‘Solar Power’ cumplirá tres años en 2024 y parece que la neozelandesa no quiere tardar otros cuatro en publicar disco. Con toda esta expectación, Lorde ha decidido oficializar su cambio de era y se ha pronunciado sobre los rumores de nueva músiva.

Las alarmas han saltado con la foto que ha publicado la artista en Instagram. Acostumbrada a estar alejada e inactiva en redes sociales, cualquier movimiento de Lorde llama la atención entre sus seguidores. Y, el último de ellos, con más motivo. «Escuchándome a mí misma», escribía Lorde junto a una fotografía en la que se la ve tumbada en el suelo con los cascos puestos (a lo Caroline Polachek en la portada de ‘Desire, I Want to Turn Into You’).

La publicación vino acompañada también de otros dos detalles: la artista ha cambiado su foto de perfil y ha archivado o eliminado el anuncio de ‘Solar Power’. La nueva foto de perfil, además, es un marco en el que se aprecia el aura de Lorde en 2023. Esto ha desatado la euforia entre sus fans, aunque la autora de ‘Melodrama’ ha querido acallar cualquier rumor: «Jaja, ya sabéis que no hago pistas. Solo os muestro dónde estoy. Tal vez tenga sentido, tal vez no». Sin embargo, la artista ya ha relacionado en el pasado sus fotos del aura con sus eras, conectándolas.

Respecto al lanzamiento de nueva música, Lorde ha comentado en Instagram que no llegará «tan pronto» como parece en un mensaje un tanto críptico: «No estamos TAN tan cerca… lo que pasa es que me está entrando mucho hype y quería hacéroslo saber… Dad comienzo a vuestra emoción a fuego lento y llevadla hasta un hervor suave. Estamos construyendo resistencia para este capítulo».