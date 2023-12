Cher manda al Rock and Roll Hall of Fame «a donde ya sabes»

Cher ha sacado un navideño este año. ‘Christmas‘ ha pasado desapercibido, a pesar de su portada, por eso, parece, Cher no se ha cansado de promocionarlo durante las últimas semanas, visitando por ejemplo el programa de Kelly Clarkson. Allí, la intérprete de ‘Believe’ descubre a Kelly un dato: ella no está incluida en el Rock and Roll Hall of Fame. Parece que ni todas sus diferentes facetas artísticas, ni todos sus éxitos logrados a lo largo de diferentes décadas, son suficientes para convencer al jurado. Claro que, si Kate Bush o Chaka Khan han podido entrar este año, Cher también puede.

A Cher no le quita el sueño no estar en el Rock and Rall Hall of Fame. Bueno, un poco se lo debe quitar, puesto que es ella quien menciona el dato. Sin embaergo, Cher afirma que «no me metería allí ni aunque me dieran un millón de dólares» y le falta poco para mandar al jurado a la mierda: «Se pueden ir a donde ya sabes», señala la artista. Kelly Clarkson la escucha incrédula.

A continuación, Cher hace lo que debe hacer, reivindicarse a sí misma. «¿Sabes qué? Cambié la música para siempre con ‘Believe'», declara. Nada más que añadir. Y razón no le falta. ‘Believe’ fue pionera en el uso extremo del autotune en el pop: es la madre del pop actual, básicamente. Pocos iconos de la veteranía de Cher se merecen más formar parte del gran museo del rock estadounidense.

En otro punto de la entrevista, Kelly Clarkson asegura a Cher que ‘DJ Play a Christmas Song’ le parece la «mejor canción navideña de la historia» después de ‘All I Want for Christmas is You’. Cher mira a Clarkson confundida, como pensando «esto te lo ha escrito un guionista porque estoy aquí». En cualquier caso, ‘DJ Play a Christmas Song’ no se encuentra entre las canciones navideñas (o no navideñas) más escuchadas por el público en estas fiestas, al contrario que ‘Underneath the Tree’ de Kelly Clarkson.





