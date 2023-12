Río Babel 2024 confirma a Juanes, La Oreja, Die Antwoord, Calamaro…

Río Babel ha revelado el cartel de su edición de 2024, que se celebra los días 4, 5 y 6 de julio en la Caja Mágica de Madrid. Encabezan la programación Juanes, Amaral, Andrés Calamaro, La Oreja de Van Gogh o Die Antwoord, además de tres nombres que se mantienen en secreto. JENESAISPOP vuelve a ser medio colaborador.

En la línea grande del cartel destacan también los nombres de La Pegatina, Nil Moliner y Trueno. Además, el festival confirma a Él Mató a un Policía Motorizado, Rayden (en plena gira de despedida hasta bien entrado 2024), Carlos Sadness, Depedro, The Cat Empire o Babasónicos.

- Publicidad -

Completan la tanda de confirmaciones Akriila, Caloncho, Cordellino, Morochos, Gilipojazz y Dub Inc. Las entradas ya están a la venta en la web del festival.

Antes, el 1 de junio, el evento Road to Río Babel contará con un nombre de la talla de Green Day, así como con The Hives, The Interrupters, Lagwagon, Emlan, 30s40s50s y Maid of Ace. Las entradas están igualmente disponibles en el site del festival.

- Publicidad -