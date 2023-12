Mariah Carey ya no quiere a Bryan Tanaka por Navidad

«Todo lo que quiero por Navidad eres tú», dice Mariah Carey a un amante en el principal villancico de los últimos tiempos. Sin embargo, la autora de ‘All I Want For Christmas Is You’ parece que ya no piensa en Bryan Tanaka cuando la canta. Según People, la cantante se ha separado de su pareja tras más de siete años juntos.

Mariah Carey y el bailarín Bryan Tanaka llevan saliendo desde 2016 después de haber estado unidos profesionalmente durante más de una década. Pero los rumores sobre una posible ruptura empezaron a difundirse en redes sociales tras la ausencia de Tanaka en los conciertos de Mariah Carey realizados a partir de mediados de noviembre.

People, quien ha tratado de ponerse en contacto con los representantes de la artista sin éxito, ha podido confirmar mediante una fuente que la cantante está celebrando las fiestas en Aspen, municipio de Colorado, sin la compañía de la que era hasta ahora su pareja. Según el medio, se trata de la primera vez que no hacen juntos este viaje en años.

La última aparición pública de ambos fue durante el cumpleaños de Mariah Carey el pasado marzo, cuando Bryan Tanaka publicó una fotografía con la artista en Instagram. Pese a que no oficializaron su relación sentimental hasta 2016, tanto Carey como Tanaka trabajan juntos desde 2006, cuando el bailarín formó parte de la gira ‘Adventures of Mimi’.

