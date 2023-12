Muere Laura Lynch, fundadora de The Chicks

Laura Lynch, integrante fundadora de The Chicks, antes llamadas Dixie Chicks, ha muerto en un accidente de tráfico. Tenía 65 años.

«Estamos sin palabras y profundamente apenadas por la marcha de Lynch», comparte The Chicks en un comunicado. «Recordamos con mucho cariño el tiempo que compartimos creando música, riendo y viajando juntas. Laura era una luz brillante, su energía infecciosa y su humor dieron vida a la banda en sus primeros años. Laura tenía un don para el diseño, amaba todo lo relacionado con Texas y los primeros éxitos de la banda, sin Laura, no habrían sido posibles».

Laura Lynch fundó el grupo entonces llamado Dixie Chicks en 1989 junto a Marie Maguire, Emily Trayer y Robin Lynn Macy. En 1993, Macy abandonó la formación y Lynch pasó a ser su vocalista principal. Lynch, además, tocaba el bajo en esta primera iteración de The Chicks previa a su etapa multinacional, y que se dio a conocer tocando en la calle y después en festivales de country y bluegrass locales.

Con Lynch, The Chicks publicó tres discos de manera independiente, ‘Thank Heavens for Dale Evans’ (1990), ‘Little Ol’ Cowgirl’ (1992) y ‘Shouldn’t a Told You That’ (1993), sin demasiado éxito. Buscando dar un paso adelante comercial, a mediados de los 90, Dixie Chicks prescindió de Lynch, acogió a la formación a Natalie Maines, ahora vocalista principal, firmó con Sony Music y, en 1998, publicó el primero de sus discos superventas, ‘Wide Open Spaces’ (1998). Desde entonces, The Chicks ha vendido cerca de 30 millones de álbumes dentro de Estados Unidos y ha ganado 13 premios Grammy, gracias también a los multimillonarios discos ‘Fly’ (1999), ‘Home’ (2002) y ‘Taking the Long Way’ (2006). En concreto, ‘Wide Open Spaces’ y ‘Fly’ son dos de los discos más vendidos de la historia en Estados Unidos.

En 2006, The Chicks protagonizó un enorme escándalo en Estados Unidos al criticar públicamente la invasión de Estados Unidos a Iraq y al hablar en contra del espíritu patriota. Natalie Maines fue la persona que pronunció esas palabras durante un concierto de The Chicks en Londres. The Chicks sufrió de manera inmediata el veto de radios, así como el rechazo de compañeros de gremio y de gran parte de su público, pero aún logró despachar millones de copias de ‘Taking the Long Way’, su trabajo posterior a la polémica.

En 2020, The Chicks publicó su primer disco después de su cambio de nombre, ‘Gaslighter’. El trío prescindía así de un mote («dixie») vinculado con la esclavitud, durante un momento de mayor concienciación frente a la apropiación cultural.