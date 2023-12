Pile of Love celebra con ‘Happy To Hide’ que ya no se esconde

No suele haber muchos lanzamientos musicales en las semanas finales del año. Sin embargo, este 2023 nos está dejando algunos EPs inesperados con buena acogida: ‘GRX’ de Lola Índigo y ‘Saliendo del Planeta’ de Saiko. Fuera del país también se ha repetido el fenómeno, aunque quizás no nombres no tan mainstream. Uno de esos EPs ha llegado de la mano de Pile of Love bajo el nombre ‘Super Sometimes’.

Pile of Love es un grupo formado en Los Ángeles con miembros de bandas como Drug Chuch o Story so Far. Desde entonces, contando con ‘Super Sometimes’ en este 2023, van a proyecto por año: su debut homónimo en 2021 y su EP ‘Flake On The Future’. Este nuevo lanzamiento, producido por Max Epstein, está compuesto por cuatro temas entre los que destaca ‘Happy To Hide’, el elegido como nuevo single y encargado de abrir el proyecto.

Usando el sonido punk característico del grupo desde su creación, ‘Happy To Hide’ es una canción de desamor que no se siente como tal. Y no lo hace porque, como bien muestra el título de la misma, apenas hay tristeza ante la ruptura o la separación de un antiguo amor. «Estoy feliz de esconderme», canta el grupo en el estribillo, «estoy feliz de irme sin despedirme», continúa. Sin sentirse en la necesidad de cerrar ningún capítulo, Pile of Love mira con optimismo el futuro.

La magia de ‘Happy To Hide’ es, sin duda, la indiferencia que derrocha cada uno de sus versos y el perfecto acompañamiento que hace su instrumental. El tema es un adiós, pero un adiós que está casi más destinado al propio emisor que al receptor. Pese a que el cantante confiesa que está «retorcido en viejas creencias», constantemente se pregunta: «¿Me creerías si dijera que no puedo llorar?». No hay ni una sola palabra que el cantante pueda decir para que su amante cambie de opinión, pero no lo hay porque el cantante tampoco quiere que la haya. ‘Happy To Hide’ es la música que da la bienvenida a un nuevo comienzo.

Paradójicamente con lo que narra la canción, Pile of Love continúa sumando oyentes a medida que sale de su escondite y se da a conocer. Su álbum debut, que salió en 2021, fue una carta de presentación que vio la luz sin promoción. Nadie conocía a Pile of Love antes de la publicación de su disco debut porque ambas cosas llegaron de la mano. Ahora, más de dos años después, Pile of Love está feliz de estar cada vez menos escondido… aunque sea gracias a canciones que lleven por título ‘Happy To Hide’.