El ‘Titi Me Preguntó’ de Lola Indigo y La Zowi es igual de divertido

Lola Indigo publica hoy nuevo epé, ‘GRX’, en el que colabora exclusivamente con artistas que, como ella, provienen de Granada. DELLAFUENTE, Saiko o Pepe y Vizio se encuentran en el elenco de artistas granaínos invitados al nuevo proyecto de la autora de ‘EL DRAGÓN‘.

Otra de las estrellas invitadas es La Zowi. Mimi y La Reina del Sur entregan ‘Yo tengo un novio’, una canción increíble por exactamente dos motivos. El primero es que ‘Yo tengo un novio’ es a todas luces una canción respuesta a ‘Tití me preguntó’, la lista de novias interminable de Bad Bunny. El segundo es que es igual de divertida que esa… o más.

¿Cuántas cosas pueden pasar en una canción que no llega a los tres minutos? Ese era el reto que parecía ponerse Lola Indigo en ‘La Santa’, una de las mejores canciones de 2023. En ‘Yo tengo un novio’ va más allá pasando del reguetón al club, pero dejando un sinfín de caramelos por el camino. Lo mismo te invoca a Los Ángeles Azules, que a Hannah Montana, que te mete un efecto de somier como el de ‘Mi cama’ de Karol G.

Eso por no hablar del efecto «bling» que emerge en ‘Yo tengo un novio’ (similar al de ‘Kiss Me More’ de Doja Cat y SZA) cuando La Zowi canta que ella tiene un novio al que le «saca los cuartos», cuando no se entretiene con otro que, sí, le «come el coño». Lola Indigo tiene un novio para «cada día de la semana», uno «la tiene chica, el otro mediana», canta. Eso sí, parece feliz con un «gringo» que le pone el «cuello como un flamingo».

Y, como para asegurarse de que ningún DJ se olvida de pinchar ‘Yo tengo un novio’, la canción pone el turbo en el tramo final metiendo un beat de house, con el que los productores Tunvao y GARABATTO se vuelven ya locos «choppeando» la frase «tengo un novio que me come el coño, que me come el coño, que me come el coño, que me agarra el moño, que me agarra el moño». Ganas de bailar esto, la verdad.