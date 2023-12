Brenda Lee y Mariah Carey, reinas de la Navidad en EEUU

El reinado de Mariah Carey durante la Navidad en Estados Unidos lleva siendo indiscutible desde hace ya muchos años. De hecho, ‘All I Want for Christmas Is You’ se ha convertido en el villancico por excelencia. No hay nadie que se quede sin escuchar esa canción en diciembre (últitamente hasta en noviembre). Sin embargo, este 2023 le ha salido una compañera de trono: Brenda Lee con ‘Rockin’ Around the Christmas Tree’.

65 años después de su lanzamiento, ‘Rockin’ Around the Christmas Tree’ ha logrado por fin el número 1 en el Hot 100 de Billboard. Lo hizo en la primera semana de diciembre, siendo así el primer villancico del año en encabezar la lista de éxitos de país norteamericano. La hazaña, además, supuso el tercer número 1 de Brenda Lee y el primero desde 1960.

«Me gusta que Dios me haya dado el favor de poder apartarme, mirar y saber que no fui solo yo; que es un conglomerado de mucha gente que hizo de la canción lo que es», contó Brenda Lee a Billboard tras la revelación del top 1. La fiesta se prologó hasta una segunda semana, cuando Lee, que hoy tiene 79 años, consiguió ampliar una semana más su marca como la artista de mayor edad en haber encabezado el Hot 100.

El año pasado para ese entonces, Mariah Carey ya era número 1 en la lista de éxitos de Estados Unidos con ‘All I Want for Christmas Is You’. Aunque haya tenido que esperar a mediados de diciembre para cosechar otra semana en el número 1, la artista ha logrado acumular su decimocuarta semana en la cima durante esta Navidad, siendo dos de ellas parte de este 2023. Su éxito, pese a que ya es imparable y descumunal, empezó en 2019 con su primer top 1. Desde entonces, ha estado en la cima ese año (durante tres semanas), en 2020 (dos semanas), en 2021 (tres semanas), en 2022 (cuatro semanas) y en 2023 (dos semanas hasta la fecha).

Con el mismo número de días en el número 1 en Estados Unidos, Brenda Lee y Mariah Carey han sido la voz de estas Navidades. Aunque el impacto de Carey es más global que el de Lee, ambas han dominado también mundialmente: ‘All I Want for Christmas Is You’ cosechó 23,7 millones de reproducciones en Spotify en Nochebuena, día de mayor consumo que Navidad en plataformas de streaming, mientras que ‘Rockin’ Around the Christmas Tree’ se hizo con 18,9 millones de reproducciones. ¿Repetirán éxito de la mano también en 2024?