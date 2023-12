M.I.A. encuentra la paz en la popera y zen ‘AMEN’

Una de las sorpresas de la Navidad nos la ha ofrecido M.I.A. en forma de mixtape. Aunque quizá la sorpresa no es todo lo agradable que podría, porque no es que dicha mixtape pueda escucharse en las plataformas de streaming habituales. Ajena a la industria, M.I.A. comparte algunas de esas muchas ideas que han dado vueltas a su cabeza -y a sus redes sociales- durante los últimos años, y no han terminado de ver la luz de forma oficial.

Por ejemplo, una de las cosas que escuchamos en este ‘Bells Collection’ que ha subido a su web es un tema con un sample de Boney M, ‘Brown Girl in the Ring’. Muy navideño, ¿verdad? La cosa es que aquella canción de Boney M era la cara B de ‘Rivers of Babylon’, que ya había centrado su tema ‘Babylon’ en 2021. La canción que nos ocupa hoy, ‘Amen’, que seleccionamos como Canción del Día, está en Youtube desde hace 3 años. Desde que ella misma la medio enseñó en un Stories.

- Publicidad -

‘Amen’ es el momento más pop de esta mixtape. Es una composición clásica como pocas ha hecho M.I.A. con sus estrofas propiamente dichas, su pre-estribillo propiamente dicho y su estribillo repetido hasta la saciedad. La artista nos indica que «su cuerpo es su templo» y su «mente la mantiene zen». Esa filosofía supone encontrar el amor, bien sea a través de Dios o de una persona («A tu lado no tengo miedo, te ofrezco flores como una florista»); y también repasar otros momentos de su vida: “he sido el más rico y el más pobre”.

M.I.A. reza aquí por sus pecados y espera encontrarnos otra vez, hablando también de su vulnerabilidad: «¿Puedes perdonarme como Jesús? Cuando me siento insegura o celosa».

- Publicidad -

Una M.I.A. mansa, en contraste con otros puntos de la mixtape que son más guerreros y caóticos… como su propia «mente» cuando no es tan «zen». Recordemos que otro tema principal de esta mixtape es en apoyo a Palestina, ‘Free Pali’.

‘Amen’ es la pista 2 de la mixtape. Podéis escuchar los temas por separado, en este player.