Romy reitera que The xx están trabajando en un nuevo disco

Romy ha confirmado que The xx se encuentran trabajando en un nuevo álbum de estudio. En una entrevista con NME grabada desde el festival Beyond the Valley de Australia, Romy ha declarado que ella y sus compañeros de banda, Jamie xx y Oliver Sim, han «empezado» a crear nueva música juntos.

«Oliver, Jamie y yo hemos probado cosas nuevas en los últimos años, hemos aprendido mucho haciendo diferentes proyectos, y creo que es muy sano que nos juntemos y nos preguntemos «¿qué has aprendido? ¿qué deberíamos hacer ahora?»», ha declarado Romy. «Por eso, creo que el proceso está siendo muy abierto y muy excitante, porque es empezar otra vez de cero. Hemos empezado a hacer nueva música y estamos emocionados».

Romy no se aventura a describir el sonido del cuarto álbum de The xx, pues es «demasiado pronto», pero asegura que volverá a ser un avance en el sonido del grupo: «Estamos emocionados de evolucionar nuestro sonido y de hacer que se mantenga fresco».

En septiembre de 2023, Romy confirmó que The xx se habían juntado en el estudio varias veces a lo largo del año y reiteraba que su deseo es que el sonido de The xx siga evolucionando, si bien se mostraba especialmente emocionada de «volver a coger la guitarra».

‘Mid Air‘, el disco en solitario de Romy, es uno de los mejores de 2023 para JENESAISPOP que aparecen nuevamente reseñados en el Anuario 2023, donde también se incluye la entrevista íntegra que la artista concedió a este medio. Recientemente, JENESAISPOP ha comentado ‘Mid Air’ y otros discos destacados del Anuario en el programa de Ángel Carmona en RNE.